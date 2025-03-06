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СМИ: британские ракеты стали бесполезны для Украины без разведданных США - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:40 06.03.2025 (обновлено: 16:18 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/rakety-2003421423.html
СМИ: британские ракеты стали бесполезны для Украины без разведданных США
СМИ: британские ракеты стали бесполезны для Украины без разведданных США - РИА Новости, 06.03.2025
СМИ: британские ракеты стали бесполезны для Украины без разведданных США
Крылатые ракеты британского производства Storm Shadow стали бесполезны для ВСУ после того, как Вашингтон прекратил передачу разведывательных данных Украине,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T15:40:00+03:00
2025-03-06T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
великобритания
дональд трамп
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Крылатые ракеты британского производства Storm Shadow стали бесполезны для ВСУ после того, как Вашингтон прекратил передачу разведывательных данных Украине, пишет газета Daily Mail. "Поставляемые Великобританией ракеты Storm Shadow бесполезны на Украине теперь, когда президент Трамп заблокировал передачу американских разведданных союзникам", — говорится в материале. Отмечается, что решение Вашингтона может иметь серьезные последствия, поскольку для наведения Storm Shadow необходимы предоставляемые США разведданные. Изначально в распоряжении Лондона находились 900 ракет Storm Shadow, каждая из которых может стоить приблизительно два миллиона фунтов стерлингов, напоминает газета. В ноябре 2024 года сообщалось, что их численность составляет примерно 600 единиц — сотни поставили Украине с начала СВО.Четвертого марта телеканал Fox News передал со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, великобритания, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Великобритания, Дональд Трамп
СМИ: британские ракеты стали бесполезны для Украины без разведданных США

Daily Mail: Storm Shadow стали бесполезными для ВСУ без разведданных США

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Крылатые ракеты британского производства Storm Shadow стали бесполезны для ВСУ после того, как Вашингтон прекратил передачу разведывательных данных Украине, пишет газета Daily Mail.
"Поставляемые Великобританией ракеты Storm Shadow бесполезны на Украине теперь, когда президент Трамп заблокировал передачу американских разведданных союзникам", — говорится в материале.
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Накануне телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью. Daily Mail писала, что Белый дом запретил Великобритании передавать Украине данные американской разведки после приостановки Штатами военной помощи Киеву.

Отмечается, что решение Вашингтона может иметь серьезные последствия, поскольку для наведения Storm Shadow необходимы предоставляемые США разведданные.
Изначально в распоряжении Лондона находились 900 ракет Storm Shadow, каждая из которых может стоить приблизительно два миллиона фунтов стерлингов, напоминает газета. В ноябре 2024 года сообщалось, что их численность составляет примерно 600 единиц — сотни поставили Украине с начала СВО.
Четвертого марта телеканал Fox News передал со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныНАТОВеликобританияДональд Трамп
 
 
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