СМИ: британские ракеты стали бесполезны для Украины без разведданных США
Daily Mail: Storm Shadow стали бесполезными для ВСУ без разведданных США
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Крылатые ракеты британского производства Storm Shadow стали бесполезны для ВСУ после того, как Вашингтон прекратил передачу разведывательных данных Украине, пишет газета Daily Mail.
"Поставляемые Великобританией ракеты Storm Shadow бесполезны на Украине теперь, когда президент Трамп заблокировал передачу американских разведданных союзникам", — говорится в материале.
Накануне телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью. Daily Mail писала, что Белый дом запретил Великобритании передавать Украине данные американской разведки после приостановки Штатами военной помощи Киеву.
Отмечается, что решение Вашингтона может иметь серьезные последствия, поскольку для наведения Storm Shadow необходимы предоставляемые США разведданные.
Изначально в распоряжении Лондона находились 900 ракет Storm Shadow, каждая из которых может стоить приблизительно два миллиона фунтов стерлингов, напоминает газета. В ноябре 2024 года сообщалось, что их численность составляет примерно 600 единиц — сотни поставили Украине с начала СВО.
Четвертого марта телеканал Fox News передал со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.