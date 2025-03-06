https://ria.ru/20250306/putin-2003491990.html

Путин: память о героях специальной военной операции нужно сохранять на века

Путин: память о героях специальной военной операции нужно сохранять на века - РИА Новости, 06.03.2025

Путин: память о героях специальной военной операции нужно сохранять на века

Память о героях специальной военной операции нужно сохранять на века, сказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:42:00+03:00

2025-03-06T19:42:00+03:00

2025-03-06T20:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Память о героях специальной военной операции нужно сохранять на века, сказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" в четверг. "Присваивать имена наших ребят различным соревнованиям - нормально. Но повторюсь, когда мы говорим об увековечивании памяти, то это должно быть на века. Сегодня турнир есть, а завтра его может не быть", - сказал Путин. Президент отметил, что должны быть разные варианты увековечивания памяти героев спецоперации. "Над этим точно совершенно надо думать", - подчеркнул Путин.Говоря о безусловной важности увековечения памяти погибших героев СВО, российский президент в свою очередь заметил, что основной задачей является оказание помощи тем, кто остро в ней нуждается в данный момент."Когда мы говорили о необходимости увековечивать память о ребятах, которых с нами уже нет, и это одна из важных составляющих и работы государства, и работы фонда, но это работа для будущих поколений. А нам нужно, конечно, думать о тех, кто нуждается в нашей помощи сейчас, в наше время", - резюмировал глава государства.

https://ria.ru/20250306/putin-2003491440.html

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общество, россия, владимир путин