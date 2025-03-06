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Путин: память о героях специальной военной операции нужно сохранять на века - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:42 06.03.2025 (обновлено: 20:18 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/putin-2003491990.html
Путин: память о героях специальной военной операции нужно сохранять на века
Путин: память о героях специальной военной операции нужно сохранять на века - РИА Новости, 06.03.2025
Путин: память о героях специальной военной операции нужно сохранять на века
Память о героях специальной военной операции нужно сохранять на века, сказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:42:00+03:00
2025-03-06T20:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Память о героях специальной военной операции нужно сохранять на века, сказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" в четверг. "Присваивать имена наших ребят различным соревнованиям - нормально. Но повторюсь, когда мы говорим об увековечивании памяти, то это должно быть на века. Сегодня турнир есть, а завтра его может не быть", - сказал Путин. Президент отметил, что должны быть разные варианты увековечивания памяти героев спецоперации. "Над этим точно совершенно надо думать", - подчеркнул Путин.Говоря о безусловной важности увековечения памяти погибших героев СВО, российский президент в свою очередь заметил, что основной задачей является оказание помощи тем, кто остро в ней нуждается в данный момент."Когда мы говорили о необходимости увековечивать память о ребятах, которых с нами уже нет, и это одна из важных составляющих и работы государства, и работы фонда, но это работа для будущих поколений. А нам нужно, конечно, думать о тех, кто нуждается в нашей помощи сейчас, в наше время", - резюмировал глава государства.
https://ria.ru/20250306/putin-2003491440.html
https://ria.ru/20250306/putin-2003489616.html
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин: память о героях специальной военной операции нужно сохранять на века

Путин: память о героях СВО нужно сохранять на века, над этим надо думать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Память о героях специальной военной операции нужно сохранять на века, сказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" в четверг.
"Присваивать имена наших ребят различным соревнованиям - нормально. Но повторюсь, когда мы говорим об увековечивании памяти, то это должно быть на века. Сегодня турнир есть, а завтра его может не быть", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин назвал офицеров опорой России
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Президент отметил, что должны быть разные варианты увековечивания памяти героев спецоперации.
"Над этим точно совершенно надо думать", - подчеркнул Путин.
Говоря о безусловной важности увековечения памяти погибших героев СВО, российский президент в свою очередь заметил, что основной задачей является оказание помощи тем, кто остро в ней нуждается в данный момент.
"Когда мы говорили о необходимости увековечивать память о ребятах, которых с нами уже нет, и это одна из важных составляющих и работы государства, и работы фонда, но это работа для будущих поколений. А нам нужно, конечно, думать о тех, кто нуждается в нашей помощи сейчас, в наше время", - резюмировал глава государства.
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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