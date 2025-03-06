https://ria.ru/20250306/putin-2003491990.html
Путин: память о героях специальной военной операции нужно сохранять на века
Путин: память о героях специальной военной операции нужно сохранять на века - РИА Новости, 06.03.2025
Путин: память о героях специальной военной операции нужно сохранять на века
Память о героях специальной военной операции нужно сохранять на века, сказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:42:00+03:00
2025-03-06T19:42:00+03:00
2025-03-06T20:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003472700_0:169:3070:1896_1920x0_80_0_0_b94698057288d56bc23941dc742f1b39.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Память о героях специальной военной операции нужно сохранять на века, сказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" в четверг. "Присваивать имена наших ребят различным соревнованиям - нормально. Но повторюсь, когда мы говорим об увековечивании памяти, то это должно быть на века. Сегодня турнир есть, а завтра его может не быть", - сказал Путин. Президент отметил, что должны быть разные варианты увековечивания памяти героев спецоперации. "Над этим точно совершенно надо думать", - подчеркнул Путин.Говоря о безусловной важности увековечения памяти погибших героев СВО, российский президент в свою очередь заметил, что основной задачей является оказание помощи тем, кто остро в ней нуждается в данный момент."Когда мы говорили о необходимости увековечивать память о ребятах, которых с нами уже нет, и это одна из важных составляющих и работы государства, и работы фонда, но это работа для будущих поколений. А нам нужно, конечно, думать о тех, кто нуждается в нашей помощи сейчас, в наше время", - резюмировал глава государства.
https://ria.ru/20250306/putin-2003491440.html
https://ria.ru/20250306/putin-2003489616.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003472700_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_99f89abf80fd443a174579cc4201505e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин: память о героях специальной военной операции нужно сохранять на века
Путин: память о героях СВО нужно сохранять на века, над этим надо думать
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Память о героях специальной военной операции нужно сохранять на века, сказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" в четверг.
"Присваивать имена наших ребят различным соревнованиям - нормально. Но повторюсь, когда мы говорим об увековечивании памяти, то это должно быть на века. Сегодня турнир есть, а завтра его может не быть", - сказал Путин
.
Президент отметил, что должны быть разные варианты увековечивания памяти героев спецоперации.
"Над этим точно совершенно надо думать", - подчеркнул Путин.
Говоря о безусловной важности увековечения памяти погибших героев СВО, российский президент в свою очередь заметил, что основной задачей является оказание помощи тем, кто остро в ней нуждается в данный момент.
"Когда мы говорили о необходимости увековечивать память о ребятах, которых с нами уже нет, и это одна из важных составляющих и работы государства, и работы фонда, но это работа для будущих поколений. А нам нужно, конечно, думать о тех, кто нуждается в нашей помощи сейчас, в наше время", - резюмировал глава государства.