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Путин не сдержал эмоций после рассказа матери о героически погибшем сыне - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:36 06.03.2025 (обновлено: 20:12 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/putin-2003490679.html
Путин не сдержал эмоций после рассказа матери о героически погибшем сыне
Путин не сдержал эмоций после рассказа матери о героически погибшем сыне - РИА Новости, 06.03.2025
Путин не сдержал эмоций после рассказа матери о героически погибшем сыне
Президент РФ Владимир Путин не смог сдержать эмоций после эмоционального рассказа матери погибшего военного о его подвиге в ходе специальной военной операции,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:36:00+03:00
2025-03-06T20:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
курская область
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не смог сдержать эмоций после эмоционального рассказа матери погибшего военного о его подвиге в ходе специальной военной операции, глава государства признался, что ему трудно комментировать, и отметил героизм российских бойцов. Во время встречи Путина с представителями и подопечными фонда "Защитники Отечества" сотрудница организации рассказала о героическом подвиге своего сына. По ее словам, он выполнял задачи в составе дивизии в отдельном отряде специального назначения. В ходе СВО он с товарищами выполнил приказ выйти на высоту и взять огонь не себя, чтобы обозначить точку противника. Военные понимали, что это "дорога в один конец", но они выполнили задачу. Таким образом удалось снизить потери всего отряда. Путин, выслушав эмоциональный рассказ матери погибшего героя, с трудом подбирал слова и взял короткую паузу для ответа. Президент признался, что ему трудно комментировать историю с подвигом бойцов и отметил их героизм. "Мне трудно комментировать, парни конечно герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей", - сказал Путин. Он отметил, что героизм в таком виде возможен только в России. По словам Путина, это характерно для народа РФ.Ольга Жмыхова с 2023 года работает социальным координатором филиала фонда "Защитники Отечества" по Курской области, с февраля также является консультантом Военно-социального центра Министерства обороны. У Ольги Жмыховой есть свои подопечные воинские части в Курской области (одна из них – та, в которой служил сын), которым она помогает, возит гуманитарную помощь. При эвакуации жителей отдельных районов Курской области активно работала по расселению подопечных и снабжению продуктами питания, медикаментами, вещами первой необходимости.
https://ria.ru/20250306/putin-2003489185.html
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"Это характерно для народа России". Путин об отваге и мужестве российских бойцов
"Это характерно для народа России" Путин еле справляется с эмоциями, говоря о том, как российские бойцы готовы жертвовать собой, чтобы спасти товарищей.
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общество, россия, владимир путин, курская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Курская область
Путин не сдержал эмоций после рассказа матери о героически погибшем сыне

Путин не смог сдержать эмоций после рассказа матери о подвиге погибшего сына

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не смог сдержать эмоций после эмоционального рассказа матери погибшего военного о его подвиге в ходе специальной военной операции, глава государства признался, что ему трудно комментировать, и отметил героизм российских бойцов.
Во время встречи Путина с представителями и подопечными фонда "Защитники Отечества" сотрудница организации рассказала о героическом подвиге своего сына. По ее словам, он выполнял задачи в составе дивизии в отдельном отряде специального назначения. В ходе СВО он с товарищами выполнил приказ выйти на высоту и взять огонь не себя, чтобы обозначить точку противника. Военные понимали, что это "дорога в один конец", но они выполнили задачу. Таким образом удалось снизить потери всего отряда.
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин высказался о патриотическом воспитании
Вчера, 19:29
Путин, выслушав эмоциональный рассказ матери погибшего героя, с трудом подбирал слова и взял короткую паузу для ответа. Президент признался, что ему трудно комментировать историю с подвигом бойцов и отметил их героизм.
"Мне трудно комментировать, парни конечно герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей", - сказал Путин.
Он отметил, что героизм в таком виде возможен только в России. По словам Путина, это характерно для народа РФ.
Ольга Жмыхова с 2023 года работает социальным координатором филиала фонда "Защитники Отечества" по Курской области, с февраля также является консультантом Военно-социального центра Министерства обороны. У Ольги Жмыховой есть свои подопечные воинские части в Курской области (одна из них – та, в которой служил сын), которым она помогает, возит гуманитарную помощь. При эвакуации жителей отдельных районов Курской области активно работала по расселению подопечных и снабжению продуктами питания, медикаментами, вещами первой необходимости.
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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