Путин не сдержал эмоций после рассказа матери о героически погибшем сыне
Путин не смог сдержать эмоций после рассказа матери о подвиге погибшего сына
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не смог сдержать эмоций после эмоционального рассказа матери погибшего военного о его подвиге в ходе специальной военной операции, глава государства признался, что ему трудно комментировать, и отметил героизм российских бойцов.
Во время встречи Путина с представителями и подопечными фонда "Защитники Отечества" сотрудница организации рассказала о героическом подвиге своего сына. По ее словам, он выполнял задачи в составе дивизии в отдельном отряде специального назначения. В ходе СВО он с товарищами выполнил приказ выйти на высоту и взять огонь не себя, чтобы обозначить точку противника. Военные понимали, что это "дорога в один конец", но они выполнили задачу. Таким образом удалось снизить потери всего отряда.
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Путин, выслушав эмоциональный рассказ матери погибшего героя, с трудом подбирал слова и взял короткую паузу для ответа. Президент признался, что ему трудно комментировать историю с подвигом бойцов и отметил их героизм.
"Мне трудно комментировать, парни конечно герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей", - сказал Путин.
Он отметил, что героизм в таком виде возможен только в России. По словам Путина, это характерно для народа РФ.
Ольга Жмыхова с 2023 года работает социальным координатором филиала фонда "Защитники Отечества" по Курской области, с февраля также является консультантом Военно-социального центра Министерства обороны. У Ольги Жмыховой есть свои подопечные воинские части в Курской области (одна из них – та, в которой служил сын), которым она помогает, возит гуманитарную помощь. При эвакуации жителей отдельных районов Курской области активно работала по расселению подопечных и снабжению продуктами питания, медикаментами, вещами первой необходимости.