https://ria.ru/20250306/putin-2003485895.html

Путин рассказал о работе над современной адаптивной одеждой

Путин рассказал о работе над современной адаптивной одеждой - РИА Новости, 06.03.2025

Путин рассказал о работе над современной адаптивной одеждой

Вопрос создания в России современной адаптивной одежды будет проработан, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:15:00+03:00

2025-03-06T19:15:00+03:00

2025-03-06T19:39:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вопрос создания в России современной адаптивной одежды будет проработан, заявил президент России Владимир Путин.Президент в четверг встретился с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". В ходе беседы внимание президента обратили на то, что участникам боевых действий, получившим ранения, в частности перенесшим ампутацию конечностей и использующих протезы, необходима адаптивная одежда, в том числе и военная форма."Если что-то нужно сделать с моей стороны - скажите, все сделаем и с правительством договоримся. Это не тот вопрос, который нельзя решить. Точно можно и точно нужно. Если нужно дополнительно внести в устав фонда какие-то изменения - пожалуйста", - сказал глава государства.Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева отметила, что адаптивную одежду планируется включить в перечень техсредств реабилитации, предоставляемых фондом.

https://ria.ru/20250306/putin-2003466328.html

https://ria.ru/20250306/putin-2003491327.html

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россия, владимир путин, общество