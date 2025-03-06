Путин рассказал о работе над современной адаптивной одеждой
Путин: вопрос создания в РФ современной адаптивной одежды будет проработан
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вопрос создания в России современной адаптивной одежды будет проработан, заявил президент России Владимир Путин.
Президент в четверг встретился с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". В ходе беседы внимание президента обратили на то, что участникам боевых действий, получившим ранения, в частности перенесшим ампутацию конечностей и использующих протезы, необходима адаптивная одежда, в том числе и военная форма.
"Если что-то нужно сделать с моей стороны - скажите, все сделаем и с правительством договоримся. Это не тот вопрос, который нельзя решить. Точно можно и точно нужно. Если нужно дополнительно внести в устав фонда какие-то изменения - пожалуйста", - сказал глава государства.
Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева отметила, что адаптивную одежду планируется включить в перечень техсредств реабилитации, предоставляемых фондом.