Рейтинг@Mail.ru
Путин: военные, отправившиеся в зону СВО из тюрем, получат статус ветерана - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 06.03.2025 (обновлено: 19:23 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/putin-2003482591.html
Путин: военные, отправившиеся в зону СВО из тюрем, получат статус ветерана
Путин: военные, отправившиеся в зону СВО из тюрем, получат статус ветерана - РИА Новости, 06.03.2025
Путин: военные, отправившиеся в зону СВО из тюрем, получат статус ветерана
Участники СВО, которые отправились в зону боевых действий из мест лишения свободы, смогут получить статус ветерана боевых действий, заявил президент России... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:03:00+03:00
2025-03-06T19:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003470354_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_7bb0817847dc85b82793329bb70fa272.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Участники СВО, которые отправились в зону боевых действий из мест лишения свободы, смогут получить статус ветерана боевых действий, заявил президент России Владимир Путин."По поводу статуса ветерана боевых действий для людей, которые пришли из мест лишения свободы... Я уже много раз говорил о том, что для страны, для Родины, для народа нашего, неважно, как человек оказался на передовой. Важно, что он там есть и пришел туда на самом деле добровольно и сражается за Родину. Поэтому то же самое касается и статуса (ветерана) боевых действий, мы обязательно это исправим... Мы не берем в зону боевых действий ни людей, совершивших преступления, связанные с сексуальным насилием в отношении малолетних, не берем, значит, людей, которые совершили преступление в области терроризма, измены и так далее - их просто нет, нет в зоне боевых действий, просто туда не берут. Но для людей, которые совершили в силу разных обстоятельств... какое-то правонарушение, но добровольно оказались в зоне боевых действий... Они должны быть все поставлены в одинаковое положение, в том числе это касается и статуса ветерана боевых действий", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества"."Сделаем обязательно", - добавил он.
https://ria.ru/20250306/putin-2003484687.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003470354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee8f9b2c021ad4deb632d246e4270026.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество, Россия
Путин: военные, отправившиеся в зону СВО из тюрем, получат статус ветерана

Путин: бойцы СВО, отправившиеся в зону боев из тюрем, получат статус ветерана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Участники СВО, которые отправились в зону боевых действий из мест лишения свободы, смогут получить статус ветерана боевых действий, заявил президент России Владимир Путин.
"По поводу статуса ветерана боевых действий для людей, которые пришли из мест лишения свободы... Я уже много раз говорил о том, что для страны, для Родины, для народа нашего, неважно, как человек оказался на передовой. Важно, что он там есть и пришел туда на самом деле добровольно и сражается за Родину. Поэтому то же самое касается и статуса (ветерана) боевых действий, мы обязательно это исправим... Мы не берем в зону боевых действий ни людей, совершивших преступления, связанные с сексуальным насилием в отношении малолетних, не берем, значит, людей, которые совершили преступление в области терроризма, измены и так далее - их просто нет, нет в зоне боевых действий, просто туда не берут. Но для людей, которые совершили в силу разных обстоятельств... какое-то правонарушение, но добровольно оказались в зоне боевых действий... Они должны быть все поставлены в одинаковое положение, в том числе это касается и статуса ветерана боевых действий", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
"Сделаем обязательно", - добавил он.
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Бойцам СВО необходима психологическая поддержка, заявил Путин
Вчера, 19:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала