https://ria.ru/20250306/putin-2003482591.html

Путин: военные, отправившиеся в зону СВО из тюрем, получат статус ветерана

Путин: военные, отправившиеся в зону СВО из тюрем, получат статус ветерана - РИА Новости, 06.03.2025

Путин: военные, отправившиеся в зону СВО из тюрем, получат статус ветерана

Участники СВО, которые отправились в зону боевых действий из мест лишения свободы, смогут получить статус ветерана боевых действий, заявил президент России... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:03:00+03:00

2025-03-06T19:03:00+03:00

2025-03-06T19:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Участники СВО, которые отправились в зону боевых действий из мест лишения свободы, смогут получить статус ветерана боевых действий, заявил президент России Владимир Путин."По поводу статуса ветерана боевых действий для людей, которые пришли из мест лишения свободы... Я уже много раз говорил о том, что для страны, для Родины, для народа нашего, неважно, как человек оказался на передовой. Важно, что он там есть и пришел туда на самом деле добровольно и сражается за Родину. Поэтому то же самое касается и статуса (ветерана) боевых действий, мы обязательно это исправим... Мы не берем в зону боевых действий ни людей, совершивших преступления, связанные с сексуальным насилием в отношении малолетних, не берем, значит, людей, которые совершили преступление в области терроризма, измены и так далее - их просто нет, нет в зоне боевых действий, просто туда не берут. Но для людей, которые совершили в силу разных обстоятельств... какое-то правонарушение, но добровольно оказались в зоне боевых действий... Они должны быть все поставлены в одинаковое положение, в том числе это касается и статуса ветерана боевых действий", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества"."Сделаем обязательно", - добавил он.

https://ria.ru/20250306/putin-2003484687.html

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владимир путин, общество, россия