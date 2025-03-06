https://ria.ru/20250306/putin-2003476635.html
Путин назвал черту, характерную только для мужчин в России
Путин назвал черту, характерную только для мужчин в России - РИА Новости, 06.03.2025
Путин назвал черту, характерную только для мужчин в России
Только в РФ бойцы готовы жертвовать собой, чтобы спасти своих товарищей, это характерно для народа России, сказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:40:00+03:00
2025-03-06T18:40:00+03:00
2025-03-06T19:39:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Только в РФ бойцы готовы жертвовать собой, чтобы спасти своих товарищей, это характерно для народа России, сказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества"."Парни, конечно, - герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей. Наверное, во многих странах это возможно, но только в России, мне кажется, это возможно в таком вот виде. Это, конечно, характерно для нашего народа", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250306/putin-2003476762.html
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"Это характерно для народа России". Путин об отваге и мужестве российских бойцов
"Это характерно для народа России"
Путин еле справляется с эмоциями, говоря о том, как российские бойцы готовы жертвовать собой, чтобы спасти товарищей.
2025-03-06T18:40
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россия, общество, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин
Путин назвал черту, характерную только для мужчин в России
Путин: только в России мужчины готовы жертвовать собой ради спасения товарищей