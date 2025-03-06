https://ria.ru/20250306/putin-2003466328.html
Путин поручил продумать единый стандарт поддержки семей участников СВО
Путин поручил продумать единый стандарт поддержки семей участников СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Путин поручил продумать единый стандарт поддержки семей участников СВО
Президент России Владимир Путин предложил продумать введение единого стандарта поддержки для семей участников специальной военной операции, к которому регионы... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:04:00+03:00
2025-03-06T18:04:00+03:00
2025-03-06T18:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
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общество
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил продумать введение единого стандарта поддержки для семей участников специальной военной операции, к которому регионы смогут добавлять свои меры."Согласен с вами, что нужно обобщить и сделать какой-то общий стандарт. А потом к этому стандарту можно еще добавлять то, что коллеги в регионах посчитают целесообразным и важным именно для этого региона", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20250306/putin-2003464483.html
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россия, общество, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Владимир Путин
Путин поручил продумать единый стандарт поддержки семей участников СВО
Путин предложил продумать единый стандарт поддержки для семей участников СВО