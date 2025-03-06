https://ria.ru/20250306/putin-2003464148.html
Путин назвал основное условие для успехов на поле боя
Путин назвал основное условие для успехов на поле боя - РИА Новости, 06.03.2025
Путин назвал основное условие для успехов на поле боя
Сплоченность России является одним из основных условий успеха на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:56:00+03:00
2025-03-06T17:56:00+03:00
2025-03-06T18:04:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сплоченность России является одним из основных условий успеха на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества"."Ваша работа - она способствует сплочению общества вокруг наших ребят, которые воюют, вокруг Родины. Вот ваша работа нацелена на это и решает эту задачу. А это важнейшее условие для достижения успеха, говорю совершенно ответственно", - сказал Путин, обращаясь к участникам встречи.
https://ria.ru/20250306/putin-2003460262.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин
Путин назвал основное условие для успехов на поле боя
Путин: сплоченность России является одним из основных условий успеха на поле боя