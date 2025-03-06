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Путин отметил важность работы медиков в зоне СВО - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:54 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/putin--2003493513.html
Путин отметил важность работы медиков в зоне СВО
Путин отметил важность работы медиков в зоне СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Путин отметил важность работы медиков в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин отметил важность работы медиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО). РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:54:00+03:00
2025-03-06T19:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность работы медиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО). "Медики выполняют важнейшую работу… Вообще российская военная медицина имеет очень давние традиции, профессиональная подготовка очень хорошая. Особенно сейчас, в такие тяжелые моменты, когда практика такая большая, растет качество работы медицинских служб", - сказал глава государства на встрече с сотрудниками и подопечными Фонда "Защитники Отечества". Кроме того, президент отметил, что медицинские работники дают людям и моральную поддержку. "Это внушает определенную надежду, что даже в очень тяжелой ситуации будет оказана помощь", - добавил он.
https://ria.ru/20250306/putin-2003491327.html
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин отметил важность работы медиков в зоне СВО

Владимир Путин отметил важность работы медиков в зоне СВО

© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность работы медиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
"Медики выполняют важнейшую работу… Вообще российская военная медицина имеет очень давние традиции, профессиональная подготовка очень хорошая. Особенно сейчас, в такие тяжелые моменты, когда практика такая большая, растет качество работы медицинских служб", - сказал глава государства на встрече с сотрудниками и подопечными Фонда "Защитники Отечества".
Кроме того, президент отметил, что медицинские работники дают людям и моральную поддержку. "Это внушает определенную надежду, что даже в очень тяжелой ситуации будет оказана помощь", - добавил он.
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин отметил рост качества работы медицинской службы на СВО
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