https://ria.ru/20250306/putin--2003493513.html

Путин отметил важность работы медиков в зоне СВО

Путин отметил важность работы медиков в зоне СВО - РИА Новости, 06.03.2025

Путин отметил важность работы медиков в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин отметил важность работы медиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО). РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:54:00+03:00

2025-03-06T19:54:00+03:00

2025-03-06T19:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность работы медиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО). "Медики выполняют важнейшую работу… Вообще российская военная медицина имеет очень давние традиции, профессиональная подготовка очень хорошая. Особенно сейчас, в такие тяжелые моменты, когда практика такая большая, растет качество работы медицинских служб", - сказал глава государства на встрече с сотрудниками и подопечными Фонда "Защитники Отечества". Кроме того, президент отметил, что медицинские работники дают людям и моральную поддержку. "Это внушает определенную надежду, что даже в очень тяжелой ситуации будет оказана помощь", - добавил он.

https://ria.ru/20250306/putin-2003491327.html

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общество, россия, владимир путин