https://ria.ru/20250306/putin--2003493288.html

Путин отметил мужество российских женщин

Путин отметил мужество российских женщин - РИА Новости, 06.03.2025

Путин отметил мужество российских женщин

Президент России Владимир Путин отметил мужество российских женщин, заявив, что они знают цену себе и Отечеству. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:51:00+03:00

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2025-03-06T19:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил мужество российских женщин, заявив, что они знают цену себе и Отечеству."Хочу сказать и о женщинах в целом, о женщинах России. Они были всегда и являются и нежными, и красивыми, но в то же время и мужественными, и крепкими, знающими себе цену и цену тому, чему мы все служим, - нашему Отечеству. Поздравляю вас с наступающим 8 Марта", - сказал он на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20250306/putin--2003493513.html

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владимир путин, общество, россия