https://ria.ru/20250306/promrazrabotka-2003383708.html

Свыше 4 тысяч школьников стали участниками олимпиады по промразработке

Свыше 4 тысяч школьников стали участниками олимпиады по промразработке - РИА Новости, 06.03.2025

Свыше 4 тысяч школьников стали участниками олимпиады по промразработке

Более 4 тысяч школьников из России и со всего мира приняли участие в олимпиаде по промышленной разработке PROD, организованной Центральным университетом,... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T14:05:00+03:00

2025-03-06T14:05:00+03:00

2025-03-06T14:09:00+03:00

россия

т-банк (ао «тинькофф банк»)

центральный университет (цу)

московский физико-технический институт

санкт-петербургский университет информационных технологий

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Более 4 тысяч школьников из России и со всего мира приняли участие в олимпиаде по промышленной разработке PROD, организованной Центральным университетом, Т-Банком и НИУ ВШЭ, сообщает пресс-служба Центрального университета.Все этапы олимпиады, кроме заключительного, проходили в онлайн-формате. Благодаря этому в соревновании смогли принять участие старшеклассники из всех регионов России, а также из Беларуси и 22 стран мира, включая Великобританию, Германию, Францию, Канаду, Китай и Перу.В финале в Москве встретились 235 школьников из 49 регионов России и из Беларуси. Участники заключительного этапа работали в командах под руководством менторов и экспертов из Центрального университета, Т-Банка, НИУ ВШЭ, а также победителей прошлогодней олимпиады PROD — студентов Центрального университета и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.На протяжении пяти дней команды соревновались в разработке полноценных ИТ-продуктов. В их числе платформа для проведения соревнований по анализу данных, сервис для обмена книгами, проект по созданию программ лояльности для партнеров Т-Банка и другие.Победителями олимпиады PROD в 2025 году стали 17 школьников из России и Беларуси. Они получили 100% грант в Центральный университет, скидку до 90% на совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центрального университета, а также упрощенный отбор на стажировку в Т-Банк. Церемония награждения прошла в Центре Культур НИУ ВШЭ."Здесь ребятам предлагаются не учебные, часто очень искусственные задачи, а настоящие проблемы из жизни компаний. Многие нестандартные решения этих задач, предложенные участниками, абсолютно точно найдут применение в реальных проектах. Мне кажется, именно этим олимпиада PROD и отличается от привычных нам предметных олимпиад по математике, информатике и другим наукам", – приводятся в сообщении слова ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича.Он отметил, что олимпиада была запущена всего год назад, а уже сегодня PROD стала по-настоящему международной олимпиадой.В 2024 году 153 участника, включая 43 победителя и призера, поступили в ведущие вузы России, например, Центральный университет, НИУ ВШЭ, МФТИ, ИТМО, Иннополис и МИРЭА. На стажировку в Т-Банк попали девять участников, из которых четверо остались работать в штате компании.

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, т-банк (ао «тинькофф банк»), центральный университет (цу), московский физико-технический институт, санкт-петербургский университет информационных технологий, высшая школа экономики (вшэ)