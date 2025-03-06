https://ria.ru/20250306/promrazrabotka-2003383708.html
Свыше 4 тысяч школьников стали участниками олимпиады по промразработке
Свыше 4 тысяч школьников стали участниками олимпиады по промразработке - РИА Новости, 06.03.2025
Свыше 4 тысяч школьников стали участниками олимпиады по промразработке
Более 4 тысяч школьников из России и со всего мира приняли участие в олимпиаде по промышленной разработке PROD, организованной Центральным университетом,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:05:00+03:00
2025-03-06T14:05:00+03:00
2025-03-06T14:09:00+03:00
россия
т-банк (ао «тинькофф банк»)
центральный университет (цу)
московский физико-технический институт
санкт-петербургский университет информационных технологий
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003382365_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_7617855867b1c3043bd4984a78be86e7.jpg
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Более 4 тысяч школьников из России и со всего мира приняли участие в олимпиаде по промышленной разработке PROD, организованной Центральным университетом, Т-Банком и НИУ ВШЭ, сообщает пресс-служба Центрального университета.Все этапы олимпиады, кроме заключительного, проходили в онлайн-формате. Благодаря этому в соревновании смогли принять участие старшеклассники из всех регионов России, а также из Беларуси и 22 стран мира, включая Великобританию, Германию, Францию, Канаду, Китай и Перу.В финале в Москве встретились 235 школьников из 49 регионов России и из Беларуси. Участники заключительного этапа работали в командах под руководством менторов и экспертов из Центрального университета, Т-Банка, НИУ ВШЭ, а также победителей прошлогодней олимпиады PROD — студентов Центрального университета и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.На протяжении пяти дней команды соревновались в разработке полноценных ИТ-продуктов. В их числе платформа для проведения соревнований по анализу данных, сервис для обмена книгами, проект по созданию программ лояльности для партнеров Т-Банка и другие.Победителями олимпиады PROD в 2025 году стали 17 школьников из России и Беларуси. Они получили 100% грант в Центральный университет, скидку до 90% на совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центрального университета, а также упрощенный отбор на стажировку в Т-Банк. Церемония награждения прошла в Центре Культур НИУ ВШЭ."Здесь ребятам предлагаются не учебные, часто очень искусственные задачи, а настоящие проблемы из жизни компаний. Многие нестандартные решения этих задач, предложенные участниками, абсолютно точно найдут применение в реальных проектах. Мне кажется, именно этим олимпиада PROD и отличается от привычных нам предметных олимпиад по математике, информатике и другим наукам", – приводятся в сообщении слова ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича.Он отметил, что олимпиада была запущена всего год назад, а уже сегодня PROD стала по-настоящему международной олимпиадой.В 2024 году 153 участника, включая 43 победителя и призера, поступили в ведущие вузы России, например, Центральный университет, НИУ ВШЭ, МФТИ, ИТМО, Иннополис и МИРЭА. На стажировку в Т-Банк попали девять участников, из которых четверо остались работать в штате компании.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003382365_33:0:1170:853_1920x0_80_0_0_dce628e773e95deb77db2bca53ed50be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, т-банк (ао «тинькофф банк»), центральный университет (цу), московский физико-технический институт, санкт-петербургский университет информационных технологий, высшая школа экономики (вшэ)
Россия, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Центральный университет (ЦУ), Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский университет информационных технологий, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Свыше 4 тысяч школьников стали участниками олимпиады по промразработке
Более 4 тысяч старшеклассников поучаствовали в олимпиаде по промпрограммированию
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Более 4 тысяч школьников из России и со всего мира приняли участие в олимпиаде по промышленной разработке PROD, организованной Центральным университетом, Т-Банком и НИУ ВШЭ, сообщает пресс-служба Центрального университета.
Все этапы олимпиады, кроме заключительного, проходили в онлайн-формате. Благодаря этому в соревновании смогли принять участие старшеклассники из всех регионов России, а также из Беларуси и 22 стран мира, включая Великобританию, Германию, Францию, Канаду, Китай и Перу.
В финале в Москве встретились 235 школьников из 49 регионов России и из Беларуси. Участники заключительного этапа работали в командах под руководством менторов и экспертов из Центрального университета, Т-Банка, НИУ ВШЭ, а также победителей прошлогодней олимпиады PROD — студентов Центрального университета и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.
На протяжении пяти дней команды соревновались в разработке полноценных ИТ-продуктов. В их числе платформа для проведения соревнований по анализу данных, сервис для обмена книгами, проект по созданию программ лояльности для партнеров Т-Банка и другие.
Победителями олимпиады PROD в 2025 году стали 17 школьников из России и Беларуси. Они получили 100% грант в Центральный университет, скидку до 90% на совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центрального университета, а также упрощенный отбор на стажировку в Т-Банк. Церемония награждения прошла в Центре Культур НИУ ВШЭ.
"Здесь ребятам предлагаются не учебные, часто очень искусственные задачи, а настоящие проблемы из жизни компаний. Многие нестандартные решения этих задач, предложенные участниками, абсолютно точно найдут применение в реальных проектах. Мне кажется, именно этим олимпиада PROD и отличается от привычных нам предметных олимпиад по математике, информатике и другим наукам", – приводятся в сообщении слова ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича.
Он отметил, что олимпиада была запущена всего год назад, а уже сегодня PROD стала по-настоящему международной олимпиадой.
В 2024 году 153 участника, включая 43 победителя и призера, поступили в ведущие вузы России, например, Центральный университет, НИУ ВШЭ, МФТИ, ИТМО, Иннополис и МИРЭА. На стажировку в Т-Банк попали девять участников, из которых четверо остались работать в штате компании.