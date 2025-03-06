https://ria.ru/20250306/proekty-2003413735.html
Глава Мордовии Здунов рассказал Файзуллину о работе по нацроектам
Глава Мордовии Здунов рассказал Файзуллину о работе по нацроектам - РИА Новости, 06.03.2025
Глава Мордовии Здунов рассказал Файзуллину о работе по нацроектам
Глава Мордовии Артем Здунов рассказал министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину о реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T15:03:00+03:00
2025-03-06T15:03:00+03:00
2025-03-06T15:03:00+03:00
республика мордовия
россия
артем здунов
ирек файзуллин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов рассказал министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину о реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба главы региона. На рабочей встрече Здунова и Файзуллина в Москве обсуждались итоги реализации республиканских мероприятий в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", а также планы работы по новому национальному проекту "Инфраструктура для жизни": модернизация коммунальных сетей, строительство в ближайшие три года объектов образования и здравоохранения. "За первый месяц этого года, по данным Росстата, в республике введено 22,5 тысячи квадратных метров жилья. По итогам прошлого года регион перевыполнил федеральный план по вводу жилплощади - это важный шаг по улучшению жилищных условий для тысяч семей", - говорится в сообщении пресс-службы. Существенно повысить качество транспортной доступности и создать новые рабочие места помогла реализация государственной программы "Стимул", отмечает пресс-служба. В республике завершено строительство пяти автомобильных дорог и двух объектов коммунальной инфраструктуры. Благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в 2024 году в Мордовии благоустроено 11 общественных пространств и семь дворовых территорий. Это особенно важно для повышения качества жизни жителей, добавили в пресс-службе. Кроме того, как уточняется в пресс-службе, Мордовия ведет активную работу по переселению граждан из аварийного фонда: с 2019 года расселены жители, проживавшие на территории, равной 87 тысячам квадратных метров жилья. Регион также успешно и с опережением сроков завершил программу по расселению аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. "Республика активно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. С 2018 года из 14 победивших проектов в Мордовии уже реализовано 10: созданы пешеходные зоны, реконструированы набережные, развиваются культурные пространства. Все это делает города республики более привлекательными для жителей и туристов", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20250304/apk-2003067997.html
https://ria.ru/20250226/mordoviya-2001820081.html
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россия, артем здунов, ирек файзуллин, федеральная служба государственной статистики (росстат), республика мордовия
Республика Мордовия, Россия, Артем Здунов, Ирек Файзуллин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Республика Мордовия
Глава Мордовии Здунов рассказал Файзуллину о работе по нацроектам
Глава Мордовии Артем Здунов рассказал Файзуллину о реализации нацпроектов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов рассказал министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину о реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба главы региона.
На рабочей встрече Здунова и Файзуллина в Москве обсуждались итоги реализации республиканских мероприятий в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", а также планы работы по новому национальному проекту "Инфраструктура для жизни": модернизация коммунальных сетей, строительство в ближайшие три года объектов образования и здравоохранения.
"За первый месяц этого года, по данным Росстата, в республике введено 22,5 тысячи квадратных метров жилья. По итогам прошлого года регион перевыполнил федеральный план по вводу жилплощади - это важный шаг по улучшению жилищных условий для тысяч семей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Существенно повысить качество транспортной доступности и создать новые рабочие места помогла реализация государственной программы "Стимул", отмечает пресс-служба. В республике завершено строительство пяти автомобильных дорог и двух объектов коммунальной инфраструктуры. Благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в 2024 году в Мордовии благоустроено 11 общественных пространств и семь дворовых территорий. Это особенно важно для повышения качества жизни жителей, добавили в пресс-службе.
Кроме того, как уточняется в пресс-службе, Мордовия ведет активную работу по переселению граждан из аварийного фонда: с 2019 года расселены жители, проживавшие на территории, равной 87 тысячам квадратных метров жилья. Регион также успешно и с опережением сроков завершил программу по расселению аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.
"Республика активно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. С 2018 года из 14 победивших проектов в Мордовии уже реализовано 10: созданы пешеходные зоны, реконструированы набережные, развиваются культурные пространства. Все это делает города республики более привлекательными для жителей и туристов", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.