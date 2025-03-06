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Жестянников принял шесть заявителей в рамках проекта "Помогаем СВОим" - РИА Новости, 06.03.2025
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Вологодская область
 
12:44 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/proekt-2003377688.html
Жестянников принял шесть заявителей в рамках проекта "Помогаем СВОим"
Жестянников принял шесть заявителей в рамках проекта "Помогаем СВОим" - РИА Новости, 06.03.2025
Жестянников принял шесть заявителей в рамках проекта "Помогаем СВОим"
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников с коллегами провел прием в рамках проекта "Помогаем СВОим" для родственников... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:44:00+03:00
2025-03-06T12:44:00+03:00
вологодская область
сергей жестянников
сво
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников с коллегами провел прием в рамках проекта "Помогаем СВОим" для родственников военнослужащих, где принял шесть заявителей. "Взяли в проработку ряд сложных вопросов, связанных с поиском пропавшего без вести бойца, предоставлением выплат близким погибшего участника СВО. Ситуации требуют тщательного погружения. Отправим запросы в военкомат, военную прокуратуру и военный следственный отдел СК России", - написал Жестянников в своем телеграм-канале Он также рассказал, что на прием пришла мать военнослужащего, которая обратилась по поводу предоставления региональных ежемесячных выплат в размере 10 тысяч рублей. При этом боец получил региональную выплату в размере 100 тысяч рублей. Но ежемесячную поддержку органы социальной защиты начислить не могут из-за неправильной формы справки. "В прошлом году лично занимался вопросом упрощения процедуры предоставления выплат вместе с депутатом Ларисой Кожевиной и профильными специалистами правительства. В итоге подписано постановление правительства, по которому документа, подтверждающего факт участия в СВО, будет достаточно для назначения поддержки. Обратимся в органы социальной защиты и разберемся с ситуацией", - отметил Жестянников. Он также рассказал, что еще несколько обращений были связаны с жилищными вопросами. "Один из вопросов можно решить с помощью нового законопроекта, который сейчас находится у нас в разработке. По нему все выплаты, связанные с участием в СВО, не будут включаться в доход семьи при определении нуждаемости в жилых помещениях. А это значит, семьи смогут встать на очередь на предоставление жилья. Все вопросы будем решать. Беру каждое обращение на контроль", - резюмировал он.
https://ria.ru/20250304/sotsobsluzhivanie-2002899698.html
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сергей жестянников, сво
Вологодская область, Сергей Жестянников, СВО
Жестянников принял шесть заявителей в рамках проекта "Помогаем СВОим"

Спикер Жестянников принял шесть заявителей в рамках проекта "Помогаем СВОим"

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников с коллегами провел прием в рамках проекта "Помогаем СВОим" для родственников военнослужащих, где принял шесть заявителей.
"Взяли в проработку ряд сложных вопросов, связанных с поиском пропавшего без вести бойца, предоставлением выплат близким погибшего участника СВО. Ситуации требуют тщательного погружения. Отправим запросы в военкомат, военную прокуратуру и военный следственный отдел СК России", - написал Жестянников в своем телеграм-канале
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Он также рассказал, что на прием пришла мать военнослужащего, которая обратилась по поводу предоставления региональных ежемесячных выплат в размере 10 тысяч рублей. При этом боец получил региональную выплату в размере 100 тысяч рублей. Но ежемесячную поддержку органы социальной защиты начислить не могут из-за неправильной формы справки.
"В прошлом году лично занимался вопросом упрощения процедуры предоставления выплат вместе с депутатом Ларисой Кожевиной и профильными специалистами правительства. В итоге подписано постановление правительства, по которому документа, подтверждающего факт участия в СВО, будет достаточно для назначения поддержки. Обратимся в органы социальной защиты и разберемся с ситуацией", - отметил Жестянников.
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Он также рассказал, что еще несколько обращений были связаны с жилищными вопросами.
"Один из вопросов можно решить с помощью нового законопроекта, который сейчас находится у нас в разработке. По нему все выплаты, связанные с участием в СВО, не будут включаться в доход семьи при определении нуждаемости в жилых помещениях. А это значит, семьи смогут встать на очередь на предоставление жилья. Все вопросы будем решать. Беру каждое обращение на контроль", - резюмировал он.
 
Вологодская областьСергей ЖестянниковСВО
 
 
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