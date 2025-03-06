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Жителя Приморья будут судить за гибель его детей из-за гирлянды - РИА Новости, 06.03.2025
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08:24 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/primore-2003337277.html
Жителя Приморья будут судить за гибель его детей из-за гирлянды
Жителя Приморья будут судить за гибель его детей из-за гирлянды - РИА Новости, 06.03.2025
Жителя Приморья будут судить за гибель его детей из-за гирлянды
Жителя Приморья будут судить за то, что перед новогодними праздниками он оставил на ночь дома включенную гирлянду, из-за возгорания которой погибли двое его... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T08:24:00+03:00
2025-03-06T08:24:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Жителя Приморья будут судить за то, что перед новогодними праздниками он оставил на ночь дома включенную гирлянду, из-за возгорания которой погибли двое его детей, сообщает региональное СУСКРФ. "Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Артема. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности двум своим детям (ч. 3 ст. 109 УК РФ)… (Дело) будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, фигурант 26 декабря 2024 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оставил на ночь на ёлке включённую гирлянду и лёг спать. Ночью произошло возгорание горючих материалов. Дым распространился по дому, в том числе в комнату, где спали дети 16 и 10 лет. Они не смогли вовремя покинуть помещение и погибли в результате отравления продуктами горения.
https://ria.ru/20241114/khalatnost-1983662251.html
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происшествия, россия, приморский край, артем
Происшествия, Россия, Приморский край, Артем
Жителя Приморья будут судить за гибель его детей из-за гирлянды

Жителя Приморья будут судить за гибель двух детей из-за загоревшейся гирлянды

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Жителя Приморья будут судить за то, что перед новогодними праздниками он оставил на ночь дома включенную гирлянду, из-за возгорания которой погибли двое его детей, сообщает региональное СУСКРФ.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Артема. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности двум своим детям (ч. 3 ст. 109 УК РФ)… (Дело) будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, фигурант 26 декабря 2024 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оставил на ночь на ёлке включённую гирлянду и лёг спать. Ночью произошло возгорание горючих материалов. Дым распространился по дому, в том числе в комнату, где спали дети 16 и 10 лет. Они не смогли вовремя покинуть помещение и погибли в результате отравления продуктами горения.
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