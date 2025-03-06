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В Приморье по вине водителя без прав опрокинулась иномарка - РИА Новости, 06.03.2025
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06:02 06.03.2025 (обновлено: 06:21 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/primore-2003329731.html
В Приморье по вине водителя без прав опрокинулась иномарка
В Приморье по вине водителя без прав опрокинулась иномарка - РИА Новости, 06.03.2025
В Приморье по вине водителя без прав опрокинулась иномарка
Иномарка, за рулем которой был 18-летний юноша без прав, опрокинулась в Приморье, госпитализирован он и двое его пассажиров, сообщает краевое УМВД РФ. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T06:02:00+03:00
2025-03-06T06:21:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Иномарка, за рулем которой был 18-летний юноша без прав, опрокинулась в Приморье, госпитализирован он и двое его пассажиров, сообщает краевое УМВД РФ. "Установлено, что 18-летний водитель автомобиля Toyota Mark 2 не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Помимо водителя в салоне автомобиля находилось двое его приятелей в возрасте 18 и 19 лет. Трое пострадавших госпитализированы, один из пассажиров доставлен в реанимационное отделение", - говорится в сообщении. Установлено, что права управления транспортными средствами 18-летний виновник аварии не имел, а автомобиль, которым он управлял, снят с регистрационного учёта. По факту ДТП возбуждено административное расследование. Назначен ряд экспертиз, в том числе химико-токсикологическая, чтобы установить состояние опьянения у водителя. Устанавливается степень тяжести вреда пострадавшим.
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье по вине водителя без прав опрокинулась иномарка

В Приморье опрокинулась иномарка с водителем без прав, трое госпитализированы

© Управление МВД России по Приморскому КраюИномарка опрокинулась в Приморье по вине водителя без прав
Иномарка опрокинулась в Приморье по вине водителя без прав - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Управление МВД России по Приморскому Краю
Иномарка опрокинулась в Приморье по вине водителя без прав. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Иномарка, за рулем которой был 18-летний юноша без прав, опрокинулась в Приморье, госпитализирован он и двое его пассажиров, сообщает краевое УМВД РФ.
"Установлено, что 18-летний водитель автомобиля Toyota Mark 2 не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Помимо водителя в салоне автомобиля находилось двое его приятелей в возрасте 18 и 19 лет. Трое пострадавших госпитализированы, один из пассажиров доставлен в реанимационное отделение", - говорится в сообщении.
Установлено, что права управления транспортными средствами 18-летний виновник аварии не имел, а автомобиль, которым он управлял, снят с регистрационного учёта.
По факту ДТП возбуждено административное расследование. Назначен ряд экспертиз, в том числе химико-токсикологическая, чтобы установить состояние опьянения у водителя. Устанавливается степень тяжести вреда пострадавшим.
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