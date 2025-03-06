https://ria.ru/20250306/primore-2003329731.html

В Приморье по вине водителя без прав опрокинулась иномарка

В Приморье по вине водителя без прав опрокинулась иномарка - РИА Новости, 06.03.2025

В Приморье по вине водителя без прав опрокинулась иномарка

Иномарка, за рулем которой был 18-летний юноша без прав, опрокинулась в Приморье, госпитализирован он и двое его пассажиров, сообщает краевое УМВД РФ. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T06:02:00+03:00

2025-03-06T06:02:00+03:00

2025-03-06T06:21:00+03:00

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Иномарка, за рулем которой был 18-летний юноша без прав, опрокинулась в Приморье, госпитализирован он и двое его пассажиров, сообщает краевое УМВД РФ. "Установлено, что 18-летний водитель автомобиля Toyota Mark 2 не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Помимо водителя в салоне автомобиля находилось двое его приятелей в возрасте 18 и 19 лет. Трое пострадавших госпитализированы, один из пассажиров доставлен в реанимационное отделение", - говорится в сообщении. Установлено, что права управления транспортными средствами 18-летний виновник аварии не имел, а автомобиль, которым он управлял, снят с регистрационного учёта. По факту ДТП возбуждено административное расследование. Назначен ряд экспертиз, в том числе химико-токсикологическая, чтобы установить состояние опьянения у водителя. Устанавливается степень тяжести вреда пострадавшим.

https://ria.ru/20250305/avtomobil-2003117726.html

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)