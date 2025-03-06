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Порошенко* заявил, что публично работает с американскими партнерами - РИА Новости, 06.03.2025
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14:28 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/poroshenko-2003402962.html
Порошенко* заявил, что публично работает с американскими партнерами
Порошенко* заявил, что публично работает с американскими партнерами - РИА Новости, 06.03.2025
Порошенко* заявил, что публично работает с американскими партнерами
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* после сообщений СМИ о тайных переговорах с представителями президента США... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:28:00+03:00
2025-03-06T14:28:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
петр порошенко
европейская солидарность
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* после сообщений СМИ о тайных переговорах с представителями президента США Дональда Трампа заявил, что публично и "прозрачно" работает с американскими партнерами. Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что люди из окружения Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского, в частности, с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии "Европейская солидарность". "Мы публично и прозрачно работаем с американскими партнерами, имея целью сохранение двухпартийной поддержки Украины. Неоднократно предлагали скоординировать с властями эти встречи вплоть до приглашения на них посла. Мы так же неоднократно публично говорили об отсутствии коммуникации у властной команды с американской администрацией, что создает риск для государства", - написал Порошенко* на своей странице в соцсети Fаcebook**. В свою очередь Тимошенко на своей странице в той же соцсети написала, что ее партия ведет переговоры со всеми украинскими союзниками, "способными помогать в скорейшем обеспечении справедливого мира". При этом и Тимошенко, и Порошенко* отметили, что выступают против проведения выборов на Украине до окончания конфликта. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.***Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241107/uslovie-1982334012.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, петр порошенко, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), politico
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Европейская солидарность, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Politico
Порошенко* заявил, что публично работает с американскими партнерами

Порошенко заявил, что публично и прозрачно работает с американскими партнерами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко*
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко*. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* после сообщений СМИ о тайных переговорах с представителями президента США Дональда Трампа заявил, что публично и "прозрачно" работает с американскими партнерами.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что люди из окружения Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского, в частности, с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии "Европейская солидарность".
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"Мы публично и прозрачно работаем с американскими партнерами, имея целью сохранение двухпартийной поддержки Украины. Неоднократно предлагали скоординировать с властями эти встречи вплоть до приглашения на них посла. Мы так же неоднократно публично говорили об отсутствии коммуникации у властной команды с американской администрацией, что создает риск для государства", - написал Порошенко* на своей странице в соцсети Fаcebook**.
В свою очередь Тимошенко на своей странице в той же соцсети написала, что ее партия ведет переговоры со всеми украинскими союзниками, "способными помогать в скорейшем обеспечении справедливого мира".
При этом и Тимошенко, и Порошенко* отметили, что выступают против проведения выборов на Украине до окончания конфликта.
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Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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