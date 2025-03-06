https://ria.ru/20250306/podozrevaemyj-2003436091.html

В Запорожской области задержали подозреваемого в подготовке теракта

В Запорожской области задержали подозреваемого в подготовке теракта - РИА Новости, 06.03.2025

В Запорожской области задержали подозреваемого в подготовке теракта

Силовики задержали жителя Токмака, планировавшего подрыв в Запорожской области железной дороги и военкомата за денежное вознаграждение, сообщили в следственном... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:38:00+03:00

2025-03-06T16:38:00+03:00

2025-03-06T16:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

запорожская область

токмак

следственный комитет россии (ск рф)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Силовики задержали жителя Токмака, планировавшего подрыв в Запорожской области железной дороги и военкомата за денежное вознаграждение, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. "Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего уроженца города Токмак", - говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемый в 2024 году, являясь участником проукраинского террористического сообщества, нашел и незаконно приобрёл компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Он планировал использовать его для совершения теракта на железнодорожных путях между станциями Большой Токмак и Молочанск, но 17 февраля его задержали. Дело возбуждено ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 (приготовление к теракту) и по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом обществе) УК РФ. На видео, размещенном в телеграм-канале управления, мужчина заявляет, что планировал подорвать железную дорогу и военкомат, потому что "на тот момент был против российской армии", и что ему обещали заплатить тысячу долларов, но денег он не получил. "Следователь СК России намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполнятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250306/fsb-2003347153.html

https://ria.ru/20241217/vzryv-1989620135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

происшествия, россия, запорожская область, токмак, следственный комитет россии (ск рф)