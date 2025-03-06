В Запорожской области задержали подозреваемого в подготовке теракта
В Запорожской области задержали мужчину, планировавшего подрыв ж/д и военкомата
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Силовики задержали жителя Токмака, планировавшего подрыв в Запорожской области железной дороги и военкомата за денежное вознаграждение, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего уроженца города Токмак", - говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый в 2024 году, являясь участником проукраинского террористического сообщества, нашел и незаконно приобрёл компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Он планировал использовать его для совершения теракта на железнодорожных путях между станциями Большой Токмак и Молочанск, но 17 февраля его задержали. Дело возбуждено ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 (приготовление к теракту) и по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом обществе) УК РФ.
На видео, размещенном в телеграм-канале управления, мужчина заявляет, что планировал подорвать железную дорогу и военкомат, потому что "на тот момент был против российской армии", и что ему обещали заплатить тысячу долларов, но денег он не получил.
"Следователь СК России намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполнятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - заключили в ведомстве.
В Нижнем Новгороде задержали мужчину, предложившего взорвать военный завод
17 декабря 2024, 10:31