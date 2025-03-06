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В Запорожской области задержали подозреваемого в подготовке теракта - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:38 06.03.2025 (обновлено: 16:39 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/podozrevaemyj-2003436091.html
В Запорожской области задержали подозреваемого в подготовке теракта
В Запорожской области задержали подозреваемого в подготовке теракта - РИА Новости, 06.03.2025
В Запорожской области задержали подозреваемого в подготовке теракта
Силовики задержали жителя Токмака, планировавшего подрыв в Запорожской области железной дороги и военкомата за денежное вознаграждение, сообщили в следственном... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:38:00+03:00
2025-03-06T16:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
запорожская область
токмак
следственный комитет россии (ск рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Силовики задержали жителя Токмака, планировавшего подрыв в Запорожской области железной дороги и военкомата за денежное вознаграждение, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. "Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего уроженца города Токмак", - говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемый в 2024 году, являясь участником проукраинского террористического сообщества, нашел и незаконно приобрёл компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Он планировал использовать его для совершения теракта на железнодорожных путях между станциями Большой Токмак и Молочанск, но 17 февраля его задержали. Дело возбуждено ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 (приготовление к теракту) и по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом обществе) УК РФ. На видео, размещенном в телеграм-канале управления, мужчина заявляет, что планировал подорвать железную дорогу и военкомат, потому что "на тот момент был против российской армии", и что ему обещали заплатить тысячу долларов, но денег он не получил. "Следователь СК России намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполнятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250306/fsb-2003347153.html
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россия
запорожская область
токмак
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происшествия, россия, запорожская область, токмак, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Запорожская область, Токмак, Следственный комитет России (СК РФ)
В Запорожской области задержали подозреваемого в подготовке теракта

В Запорожской области задержали мужчину, планировавшего подрыв ж/д и военкомата

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Силовики задержали жителя Токмака, планировавшего подрыв в Запорожской области железной дороги и военкомата за денежное вознаграждение, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего уроженца города Токмак", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, подозреваемый в 2024 году, являясь участником проукраинского террористического сообщества, нашел и незаконно приобрёл компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Он планировал использовать его для совершения теракта на железнодорожных путях между станциями Большой Токмак и Молочанск, но 17 февраля его задержали. Дело возбуждено ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 (приготовление к теракту) и по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом обществе) УК РФ.
На видео, размещенном в телеграм-канале управления, мужчина заявляет, что планировал подорвать железную дорогу и военкомат, потому что "на тот момент был против российской армии", и что ему обещали заплатить тысячу долларов, но денег он не получил.
"Следователь СК России намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполнятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - заключили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияЗапорожская областьТокмакСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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