https://ria.ru/20250306/podmoskove-2003477038.html

Более 27 тысячам жителей Подмосковья проведут газ в 2025 году

Более 27 тысячам жителей Подмосковья проведут газ в 2025 году - РИА Новости, 06.03.2025

Более 27 тысячам жителей Подмосковья проведут газ в 2025 году

В 2025 году газ подключат в домах более 27 тысяч жителей Московской области в рамках президентской программы "Социальная газификация" и губернаторской "Новая... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:41:00+03:00

2025-03-06T18:41:00+03:00

2025-03-06T18:41:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152151/87/1521518791_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_3f573c3a5c6e2c0a8d7d49c4f7b65a13.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В 2025 году газ подключат в домах более 27 тысяч жителей Московской области в рамках президентской программы "Социальная газификация" и губернаторской "Новая газификация", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Всего в регионе идет строительство газопроводов в более 130 населенных пунктах. "С 2020 года количество жителей, нуждавшихся в газе, сократилось вчетверо. Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране", – приводит пресс-служба слова губернатора Андрея Воробьева. Он отметил, что областную программу газификации продолжают с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. Кроме того, по решению президента программа газификации стала распространяться и на СНТ. К 2030 году планируется дать газ почти в 1 тысячу садовых товариществ. В 70 из них проведут газ уже в 2025 году. С 2025 года по президентской программе к газу подключили уже порядка трех тысяч домовладений в Московской области. Для этого построили 12 километров новых газопроводов. Сейчас работы идут в 93 населенных пунктах. Всего в 2025 году планируется обеспечить газом более 18 тысяч домов. Наибольший объем работ по газификации садовых товариществ запланирован в городских округах: Мытищах, Домодедове, Коломне, Ступине, Богородском. В течение пяти лет газ придет в 956 подмосковных СНТ, это около 64 тысячи домовладений. До конца 2030 года по губернаторской программе запланировано построить свыше 7 тысяч километров газопроводов. Это создаст условия для газификации более 1,4 тысячи населенных пунктов Подмосковья, в которых проживает свыше 422 тысяч человек.

https://ria.ru/20250306/klub-2003467031.html

https://ria.ru/20250306/podmoskove-2003443859.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), жкх