https://ria.ru/20250306/podmoskove-2003477038.html
Более 27 тысячам жителей Подмосковья проведут газ в 2025 году
Более 27 тысячам жителей Подмосковья проведут газ в 2025 году - РИА Новости, 06.03.2025
Более 27 тысячам жителей Подмосковья проведут газ в 2025 году
В 2025 году газ подключат в домах более 27 тысяч жителей Московской области в рамках президентской программы "Социальная газификация" и губернаторской "Новая... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:41:00+03:00
2025-03-06T18:41:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В 2025 году газ подключат в домах более 27 тысяч жителей Московской области в рамках президентской программы "Социальная газификация" и губернаторской "Новая газификация", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Всего в регионе идет строительство газопроводов в более 130 населенных пунктах. "С 2020 года количество жителей, нуждавшихся в газе, сократилось вчетверо. Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране", – приводит пресс-служба слова губернатора Андрея Воробьева. Он отметил, что областную программу газификации продолжают с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. Кроме того, по решению президента программа газификации стала распространяться и на СНТ. К 2030 году планируется дать газ почти в 1 тысячу садовых товариществ. В 70 из них проведут газ уже в 2025 году. С 2025 года по президентской программе к газу подключили уже порядка трех тысяч домовладений в Московской области. Для этого построили 12 километров новых газопроводов. Сейчас работы идут в 93 населенных пунктах. Всего в 2025 году планируется обеспечить газом более 18 тысяч домов. Наибольший объем работ по газификации садовых товариществ запланирован в городских округах: Мытищах, Домодедове, Коломне, Ступине, Богородском. В течение пяти лет газ придет в 956 подмосковных СНТ, это около 64 тысячи домовладений. До конца 2030 года по губернаторской программе запланировано построить свыше 7 тысяч километров газопроводов. Это создаст условия для газификации более 1,4 тысячи населенных пунктов Подмосковья, в которых проживает свыше 422 тысяч человек.
https://ria.ru/20250306/klub-2003467031.html
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московская область (подмосковье), жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ
Более 27 тысячам жителей Подмосковья проведут газ в 2025 году
В домах более 27 тыс жителей Подмосковья подключат газ в 2025 году
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В 2025 году газ подключат в домах более 27 тысяч жителей Московской области в рамках президентской программы "Социальная газификация" и губернаторской "Новая газификация", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Всего в регионе идет строительство газопроводов в более 130 населенных пунктах.
"С 2020 года количество жителей, нуждавшихся в газе, сократилось вчетверо. Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране", – приводит пресс-служба слова губернатора Андрея Воробьева.
Он отметил, что областную программу газификации продолжают с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. Кроме того, по решению президента программа газификации стала распространяться и на СНТ. К 2030 году планируется дать газ почти в 1 тысячу садовых товариществ. В 70 из них проведут газ уже в 2025 году.
С 2025 года по президентской программе к газу подключили уже порядка трех тысяч домовладений в Московской области. Для этого построили 12 километров новых газопроводов. Сейчас работы идут в 93 населенных пунктах. Всего в 2025 году планируется обеспечить газом более 18 тысяч домов.
Наибольший объем работ по газификации садовых товариществ запланирован в городских округах: Мытищах, Домодедове, Коломне, Ступине, Богородском. В течение пяти лет газ придет в 956 подмосковных СНТ, это около 64 тысячи домовладений.
До конца 2030 года по губернаторской программе запланировано построить свыше 7 тысяч километров газопроводов. Это создаст условия для газификации более 1,4 тысячи населенных пунктов Подмосковья, в которых проживает свыше 422 тысяч человек.