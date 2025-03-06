https://ria.ru/20250306/podmoskove-2003443859.html

"Умные авто" выявили в феврале 15 фактов сброса отходов у дорог Подмосковья

"Умные авто" выявили в феврале 15 фактов сброса отходов у дорог Подмосковья - РИА Новости, 06.03.2025

"Умные авто" выявили в феврале 15 фактов сброса отходов у дорог Подмосковья

В феврале "умные автомобили", оснащенные искусственным интеллектом, выявили 15 случаев сброса отходов коммерческими предприятиями у дорог Московской области,... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T17:03:00+03:00

2025-03-06T17:03:00+03:00

2025-03-06T17:03:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В феврале "умные автомобили", оснащенные искусственным интеллектом, выявили 15 случаев сброса отходов коммерческими предприятиями у дорог Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. За февраль вынесено пять постановлений о привлечении нарушителей к административной ответственности. Работа по выявлению фактов сброса отходов вблизи дорог ведется совместно с Минтрансом Подмосковья. В ведомстве уточнили, что штраф за ненадлежащее содержание, несвоевременную и некачественную уборку места общественного пользования для юрлиц составляет 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250306/podmoskove-2003403988.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), искусственный интеллект (ии)