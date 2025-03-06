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"Умные авто" выявили в феврале 15 фактов сброса отходов у дорог Подмосковья - РИА Новости, 06.03.2025
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Новости Подмосковья
 
17:03 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/podmoskove-2003443859.html
"Умные авто" выявили в феврале 15 фактов сброса отходов у дорог Подмосковья
"Умные авто" выявили в феврале 15 фактов сброса отходов у дорог Подмосковья - РИА Новости, 06.03.2025
"Умные авто" выявили в феврале 15 фактов сброса отходов у дорог Подмосковья
В феврале "умные автомобили", оснащенные искусственным интеллектом, выявили 15 случаев сброса отходов коммерческими предприятиями у дорог Московской области,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:03:00+03:00
2025-03-06T17:03:00+03:00
новости подмосковья
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искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В феврале "умные автомобили", оснащенные искусственным интеллектом, выявили 15 случаев сброса отходов коммерческими предприятиями у дорог Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. За февраль вынесено пять постановлений о привлечении нарушителей к административной ответственности. Работа по выявлению фактов сброса отходов вблизи дорог ведется совместно с Минтрансом Подмосковья. В ведомстве уточнили, что штраф за ненадлежащее содержание, несвоевременную и некачественную уборку места общественного пользования для юрлиц составляет 50 тысяч рублей.
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московская область (подмосковье), искусственный интеллект (ии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Искусственный интеллект (ИИ)
"Умные авто" выявили в феврале 15 фактов сброса отходов у дорог Подмосковья

"Умные авто" выявили 15 случаев сброса отходов у подмосковных дорог за февраль

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиВ феврале "умные автомобили" выявили 15 случаев сброса отходов у дорог Подмосковья
В феврале умные автомобили выявили 15 случаев сброса отходов у дорог Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В феврале "умные автомобили" выявили 15 случаев сброса отходов у дорог Подмосковья
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В феврале "умные автомобили", оснащенные искусственным интеллектом, выявили 15 случаев сброса отходов коммерческими предприятиями у дорог Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
За февраль вынесено пять постановлений о привлечении нарушителей к административной ответственности. Работа по выявлению фактов сброса отходов вблизи дорог ведется совместно с Минтрансом Подмосковья.
В ведомстве уточнили, что штраф за ненадлежащее содержание, несвоевременную и некачественную уборку места общественного пользования для юрлиц составляет 50 тысяч рублей.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Искусственный интеллект (ИИ)
 
 
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