https://ria.ru/20250306/podmoskove-2003443859.html
"Умные авто" выявили в феврале 15 фактов сброса отходов у дорог Подмосковья
"Умные авто" выявили в феврале 15 фактов сброса отходов у дорог Подмосковья - РИА Новости, 06.03.2025
"Умные авто" выявили в феврале 15 фактов сброса отходов у дорог Подмосковья
В феврале "умные автомобили", оснащенные искусственным интеллектом, выявили 15 случаев сброса отходов коммерческими предприятиями у дорог Московской области,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:03:00+03:00
2025-03-06T17:03:00+03:00
2025-03-06T17:03:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В феврале "умные автомобили", оснащенные искусственным интеллектом, выявили 15 случаев сброса отходов коммерческими предприятиями у дорог Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. За февраль вынесено пять постановлений о привлечении нарушителей к административной ответственности. Работа по выявлению фактов сброса отходов вблизи дорог ведется совместно с Минтрансом Подмосковья. В ведомстве уточнили, что штраф за ненадлежащее содержание, несвоевременную и некачественную уборку места общественного пользования для юрлиц составляет 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250306/podmoskove-2003403988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), искусственный интеллект (ии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Искусственный интеллект (ИИ)
"Умные авто" выявили в феврале 15 фактов сброса отходов у дорог Подмосковья
"Умные авто" выявили 15 случаев сброса отходов у подмосковных дорог за февраль