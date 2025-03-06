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Робот Светлана приняла почти 1,5 млн звонков в Подмосковье за 2025 год - РИА Новости, 06.03.2025
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Новости Подмосковья
 
15:00 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/podmoskove-2003403988.html
Робот Светлана приняла почти 1,5 млн звонков в Подмосковье за 2025 год
Робот Светлана приняла почти 1,5 млн звонков в Подмосковье за 2025 год - РИА Новости, 06.03.2025
Робот Светлана приняла почти 1,5 млн звонков в Подмосковье за 2025 год
Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана приняла почти 1,5 миллиона входящих звонков от пациентов медучреждений Московской... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T15:00:00+03:00
2025-03-06T15:00:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здравоохранение
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана приняла почти 1,5 миллиона входящих звонков от пациентов медучреждений Московской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Мы продолжаем внедрять искусственный интеллект в сферу здравоохранения региона, вводим новые функции. Так, в прошлом году пациентам стала доступна функция отмены записи к медицинскому специалисту, а также записи на телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области – министра здравоохранения региона Максима Забелина. В ведомстве добавили, что робот Светлана может вызвать врача на дом, записать на прием к медицинскому специалисту, пригласить на диспансеризацию, напомнить о необходимости визита к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете, обзвонить пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой дать оценку ее работе. Одновременно помощник может принимать до 600 звонков. Робот принимает входящие звонки по номеру телефона 122 круглосуточно. Также записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в поликлинике и через чат-бот Денис в телеграме.
https://ria.ru/20250305/podmoskove-2003288234.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), здравоохранение
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здравоохранение
Робот Светлана приняла почти 1,5 млн звонков в Подмосковье за 2025 год

Робот Светлана обработала около 1,5 млн звонков в Московской области за 2025 год

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПациентка в холле поликлиники
Пациентка в холле поликлиники - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Пациентка в холле поликлиники
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана приняла почти 1,5 миллиона входящих звонков от пациентов медучреждений Московской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Мы продолжаем внедрять искусственный интеллект в сферу здравоохранения региона, вводим новые функции. Так, в прошлом году пациентам стала доступна функция отмены записи к медицинскому специалисту, а также записи на телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области – министра здравоохранения региона Максима Забелина.
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В ведомстве добавили, что робот Светлана может вызвать врача на дом, записать на прием к медицинскому специалисту, пригласить на диспансеризацию, напомнить о необходимости визита к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете, обзвонить пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой дать оценку ее работе. Одновременно помощник может принимать до 600 звонков.
Робот принимает входящие звонки по номеру телефона 122 круглосуточно. Также записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в поликлинике и через чат-бот Денис в телеграме.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Здравоохранение
 
 
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