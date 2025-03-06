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Путин вручит в Кремле звезду Героя России вдове Сергея Чебнева Ольге
Путин вручит в Кремле звезду Героя России вдове Сергея Чебнева Ольге - РИА Новости, 06.03.2025
Путин вручит в Кремле звезду Героя России вдове Сергея Чебнева Ольге
Президент России Владимир Путин в четверг вручит в Кремле звезду Героя РФ вдове погибшего в августе в Курской области командира батальона 9-го полка Сергея... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:18:00+03:00
2025-03-06T13:18:00+03:00
2025-03-06T14:11:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг вручит в Кремле звезду Героя РФ вдове погибшего в августе в Курской области командира батальона 9-го полка Сергея Чебнева Ольге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сергей Чебнев - командир батальона 9-го полка с позывным "Отмель" удостоен звания Героя России посмертно. Он погиб 18 августа во время обороны Малой Локни в Курской области. "Президент имеет в виду у себя в рабочем кабинете (в Кремле - ред.) встретиться с Ольгой Александровной Чебневой, это вдова Сергея Чебнева. Путин вручит вдове Золотую звезду Героя Российской Федерации посмертно", - сказал Песков журналистам.
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россия, курская область, владимир путин, дмитрий песков, общество
Россия, Курская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
Путин вручит в Кремле звезду Героя России вдове Сергея Чебнева Ольге
Песков: Путин вручит в Кремле звезду Героя РФ вдове Сергея Чебнева Ольге