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Путин вручит в Кремле звезду Героя России вдове Сергея Чебнева Ольге - РИА Новости, 06.03.2025
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13:18 06.03.2025 (обновлено: 14:11 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/peskov-2003387804.html
Путин вручит в Кремле звезду Героя России вдове Сергея Чебнева Ольге
Путин вручит в Кремле звезду Героя России вдове Сергея Чебнева Ольге - РИА Новости, 06.03.2025
Путин вручит в Кремле звезду Героя России вдове Сергея Чебнева Ольге
Президент России Владимир Путин в четверг вручит в Кремле звезду Героя РФ вдове погибшего в августе в Курской области командира батальона 9-го полка Сергея... РИА Новости, 06.03.2025
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россия
курская область
владимир путин
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг вручит в Кремле звезду Героя РФ вдове погибшего в августе в Курской области командира батальона 9-го полка Сергея Чебнева Ольге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сергей Чебнев - командир батальона 9-го полка с позывным "Отмель" удостоен звания Героя России посмертно. Он погиб 18 августа во время обороны Малой Локни в Курской области. "Президент имеет в виду у себя в рабочем кабинете (в Кремле - ред.) встретиться с Ольгой Александровной Чебневой, это вдова Сергея Чебнева. Путин вручит вдове Золотую звезду Героя Российской Федерации посмертно", - сказал Песков журналистам.
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россия, курская область, владимир путин, дмитрий песков, общество
Россия, Курская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
Путин вручит в Кремле звезду Героя России вдове Сергея Чебнева Ольге

Песков: Путин вручит в Кремле звезду Героя РФ вдове Сергея Чебнева Ольге

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦентр Москвы
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг вручит в Кремле звезду Героя РФ вдове погибшего в августе в Курской области командира батальона 9-го полка Сергея Чебнева Ольге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сергей Чебнев - командир батальона 9-го полка с позывным "Отмель" удостоен звания Героя России посмертно. Он погиб 18 августа во время обороны Малой Локни в Курской области.
© Фото : соцсетиСергей Чебнев
Сергей Чебнев - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : соцсети
Сергей Чебнев. Архивное фото
"Президент имеет в виду у себя в рабочем кабинете (в Кремле - ред.) встретиться с Ольгой Александровной Чебневой, это вдова Сергея Чебнева. Путин вручит вдове Золотую звезду Героя Российской Федерации посмертно", - сказал Песков журналистам.
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