https://ria.ru/20250306/peskov-2003384839.html
Песков прокомментировал слова Макрона о Минских соглашениях
Песков прокомментировал слова Макрона о Минских соглашениях - РИА Новости, 06.03.2025
Песков прокомментировал слова Макрона о Минских соглашениях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на неточность заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о Минских соглашениях, отметив, что нельзя... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:10:00+03:00
2025-03-06T13:10:00+03:00
2025-03-06T13:11:00+03:00
в мире
россия
франция
европа
эммануэль макрон
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974093856_0:475:2796:2048_1920x0_80_0_0_9240e022a915684d5c048b500a4c9858.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на неточность заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о Минских соглашениях, отметив, что нельзя забывать о том, что Париж не собирался их исполнять. Ранее Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV, заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Макрон добавил, что Россия, по его мнению, представляет угрозу для Европы в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве. Он также выступил с утверждением, что Россия "продолжает перевооружаться". "Господин президент говорил о том, как Россия нарушала минские договоренности. Но при этом господин президент забыл упомянуть о том, что его предшественник, господин (Франсуа) Олланд, признал, что Минские договоренности никто не собирался выполнять, что они были состряпаны для того, чтобы дать время Украине собраться силами и вооружиться", - сказал Песков журналистам, комментируя выступление Макрона.
https://ria.ru/20250306/lavrov--2003379776.html
россия
франция
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974093856_162:393:2368:2048_1920x0_80_0_0_16133849eec52610b45801745090a4b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, европа, эммануэль макрон, дмитрий песков
В мире, Россия, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал слова Макрона о Минских соглашениях
Песков призвал не забывать, что Париж не собирался исполнять Минские соглашения