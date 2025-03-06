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Песков прокомментировал слова Макрона о Минских соглашениях - РИА Новости, 06.03.2025
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13:10 06.03.2025 (обновлено: 13:11 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/peskov-2003384839.html
Песков прокомментировал слова Макрона о Минских соглашениях
Песков прокомментировал слова Макрона о Минских соглашениях - РИА Новости, 06.03.2025
Песков прокомментировал слова Макрона о Минских соглашениях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на неточность заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о Минских соглашениях, отметив, что нельзя... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:10:00+03:00
2025-03-06T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на неточность заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о Минских соглашениях, отметив, что нельзя забывать о том, что Париж не собирался их исполнять. Ранее Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV, заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Макрон добавил, что Россия, по его мнению, представляет угрозу для Европы в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве. Он также выступил с утверждением, что Россия "продолжает перевооружаться". "Господин президент говорил о том, как Россия нарушала минские договоренности. Но при этом господин президент забыл упомянуть о том, что его предшественник, господин (Франсуа) Олланд, признал, что Минские договоренности никто не собирался выполнять, что они были состряпаны для того, чтобы дать время Украине собраться силами и вооружиться", - сказал Песков журналистам, комментируя выступление Макрона.
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в мире, россия, франция, европа, эммануэль макрон, дмитрий песков
В мире, Россия, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал слова Макрона о Минских соглашениях

Песков призвал не забывать, что Париж не собирался исполнять Минские соглашения

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на неточность заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о Минских соглашениях, отметив, что нельзя забывать о том, что Париж не собирался их исполнять.
Ранее Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV, заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Макрон добавил, что Россия, по его мнению, представляет угрозу для Европы в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве. Он также выступил с утверждением, что Россия "продолжает перевооружаться".
"Господин президент говорил о том, как Россия нарушала минские договоренности. Но при этом господин президент забыл упомянуть о том, что его предшественник, господин (Франсуа) Олланд, признал, что Минские договоренности никто не собирался выполнять, что они были состряпаны для того, чтобы дать время Украине собраться силами и вооружиться", - сказал Песков журналистам, комментируя выступление Макрона.
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Вчера, 12:52
 
В миреРоссияФранцияЕвропаЭммануэль МакронДмитрий Песков
 
 
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