https://ria.ru/20250306/peskov-2003384839.html

Песков прокомментировал слова Макрона о Минских соглашениях

Песков прокомментировал слова Макрона о Минских соглашениях - РИА Новости, 06.03.2025

Песков прокомментировал слова Макрона о Минских соглашениях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на неточность заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о Минских соглашениях, отметив, что нельзя... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:10:00+03:00

2025-03-06T13:10:00+03:00

2025-03-06T13:11:00+03:00

в мире

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эммануэль макрон

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на неточность заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о Минских соглашениях, отметив, что нельзя забывать о том, что Париж не собирался их исполнять. Ранее Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV, заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Макрон добавил, что Россия, по его мнению, представляет угрозу для Европы в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве. Он также выступил с утверждением, что Россия "продолжает перевооружаться". "Господин президент говорил о том, как Россия нарушала минские договоренности. Но при этом господин президент забыл упомянуть о том, что его предшественник, господин (Франсуа) Олланд, признал, что Минские договоренности никто не собирался выполнять, что они были состряпаны для того, чтобы дать время Украине собраться силами и вооружиться", - сказал Песков журналистам, комментируя выступление Макрона.

https://ria.ru/20250306/lavrov--2003379776.html

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в мире, россия, франция, европа, эммануэль макрон, дмитрий песков