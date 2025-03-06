https://ria.ru/20250306/peskov-2003380775.html

Сигналов на контакты с Москвой из Парижа не поступало, заявил Песков

Сигналов на контакты с Москвой из Парижа не поступало, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2025

Сигналов на контакты с Москвой из Парижа не поступало, заявил Песков

Сигналов на контакты с Москвой из Парижа не поступало, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T12:57:00+03:00

2025-03-06T12:57:00+03:00

2025-03-06T12:57:00+03:00

москва

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сигналов на контакты с Москвой из Парижа не поступало, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, никаких сигналов нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250306/makron-2003380875.html

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