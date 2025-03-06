https://ria.ru/20250306/pentagon-2003326590.html

Пентагон не стал комментировать прекращение предоставления данных Киеву

Пентагон не стал комментировать прекращение предоставления данных Киеву - РИА Новости, 06.03.2025

Пентагон не стал комментировать прекращение предоставления данных Киеву

Министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине, сообщили РИА Новости в Пентагоне. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T05:03:00+03:00

2025-03-06T05:03:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине, сообщили РИА Новости в Пентагоне. "Мы не обсуждаем вопросы разведки", - сообщил агентству представитель минобороны США на просьбу подтвердить, что Вашингтон прекратил предоставление Киеву разведывательной информации. В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки.

https://ria.ru/20250305/ssha-2003224376.html

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в мире, сша, киев, украина, министерство обороны сша