https://ria.ru/20250306/pentagon-2003326590.html
Пентагон не стал комментировать прекращение предоставления данных Киеву
Пентагон не стал комментировать прекращение предоставления данных Киеву - РИА Новости, 06.03.2025
Пентагон не стал комментировать прекращение предоставления данных Киеву
Министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине, сообщили РИА Новости в Пентагоне. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T05:03:00+03:00
2025-03-06T05:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине, сообщили РИА Новости в Пентагоне. "Мы не обсуждаем вопросы разведки", - сообщил агентству представитель минобороны США на просьбу подтвердить, что Вашингтон прекратил предоставление Киеву разведывательной информации. В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки.
https://ria.ru/20250305/ssha-2003224376.html
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Пентагон не стал комментировать прекращение предоставления данных Киеву
Пентагон не стал комментировать прекращение предоставления разведданных Украине