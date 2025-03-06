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Пентагон не стал комментировать прекращение предоставления данных Киеву - РИА Новости, 06.03.2025
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05:03 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/pentagon-2003326590.html
Пентагон не стал комментировать прекращение предоставления данных Киеву
Пентагон не стал комментировать прекращение предоставления данных Киеву - РИА Новости, 06.03.2025
Пентагон не стал комментировать прекращение предоставления данных Киеву
Министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине, сообщили РИА Новости в Пентагоне. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T05:03:00+03:00
2025-03-06T05:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине, сообщили РИА Новости в Пентагоне. "Мы не обсуждаем вопросы разведки", - сообщил агентству представитель минобороны США на просьбу подтвердить, что Вашингтон прекратил предоставление Киеву разведывательной информации. В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки.
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в мире, сша, киев, украина, министерство обороны сша
В мире, США, Киев, Украина, Министерство обороны США
Пентагон не стал комментировать прекращение предоставления данных Киеву

Пентагон не стал комментировать прекращение предоставления разведданных Украине

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине, сообщили РИА Новости в Пентагоне.
"Мы не обсуждаем вопросы разведки", - сообщил агентству представитель минобороны США на просьбу подтвердить, что Вашингтон прекратил предоставление Киеву разведывательной информации.
В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки.
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
США прекратили делиться разведданными с Украиной, пишет FT
Вчера, 15:14
 
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