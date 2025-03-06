https://ria.ru/20250306/pensii-2003321066.html

В ГД рассказали, когда бывшие военные получат проиндексированную пенсию

В ГД рассказали, когда бывшие военные получат проиндексированную пенсию - РИА Новости, 06.03.2025

В ГД рассказали, когда бывшие военные получат проиндексированную пенсию

Военные пенсионеры получат проиндексированную на 9,5% пенсию до конца марта, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T02:49:00+03:00

2025-03-06T02:49:00+03:00

2025-03-06T02:49:00+03:00

общество

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сергей гаврилов

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Военные пенсионеры получат проиндексированную на 9,5% пенсию до конца марта, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). "До конца марта 2025 года военные пенсионеры в России получат пенсии с учетом дополнительной индексации, установленной законом, подписанным президентом РФ. В общей сложности размер увеличения выплат составит 9,5% по сравнению с пенсиями, начисленными в 2024 году. Индексация коснется не только бывших военнослужащих, но и вдов военных, а также ряда сотрудников силовых ведомств, включая МВД, ФСБ и Росгвардию", - сказал Гаврилов. Он отметил, что в октябре 2024 года пенсии для военных были повышены на 5,1%, однако, по итогам года реальный уровень инфляции превысил этот показатель, в связи с чем было принято решение о дополнительной корректировке выплат с 1 января 2025 года. "Закон устанавливает, что расчет пенсий теперь производится исходя из увеличенного денежного довольствия, доля которого в расчетах возросла с 89,83% до 93,59%", - подчеркнул депутат. По его словам, перерасчет носит ретроактивный характер, пенсионеры получат доплаты за январь и февраль. "Эти суммы начислят вместе с мартовской пенсией, что позволит компенсировать разницу, возникшую из-за первоначальной индексации, которая не учла окончательный уровень инфляции", - добавил он.

https://ria.ru/20250304/pensii-2002841631.html

https://ria.ru/20250302/pensiya-2002584691.html

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общество, россия, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)