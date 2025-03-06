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Более 95 подмосковных парков проведут мероприятие "Время цвести" к 8 Марта
Более 95 подмосковных парков проведут мероприятие "Время цвести" к 8 Марта - РИА Новости, 06.03.2025
Более 95 подмосковных парков проведут мероприятие "Время цвести" к 8 Марта
Свыше 95 парков Московской области проведут мероприятие "Время цвести", которое приурочено к Международному женскому дню, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:36:00+03:00
2025-03-06T14:36:00+03:00
2025-03-06T14:36:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Свыше 95 парков Московской области проведут мероприятие "Время цвести", которое приурочено к Международному женскому дню, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. В праздничной программе запланированы концерты, дефиле, творческие мастер-классы, лаборатории красоты. Более чем в 60 парках Подмосковья женщинам и девушкам вручат цветы и открытки. Так, в парке культуры и отдыха в городском округе Жуковский пройдут шествие с раздачей цветов "Дорогая, ты права", открытый микрофон и показ фильма "Любовь и голуби". В парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск будет работать мастерская с занятиями по флористике и лаборатория красоты, в которой состоится презентация-лекция о тенденциях весенней моды от стилиста Натальи Гуляевой. Для гостей сквера имени Зайцева городского округа Коломна выступит коллектив фольклорного театра "Вечерка". Также посетители смогут познакомиться с новыми танцевальными направлениями, принять участие в квест-игре, в викторине "Ее величество – женщина".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 95 подмосковных парков проведут мероприятие "Время цвести" к 8 Марта
Мероприятие "Время цвести" к 8 Марта пройдет в свыше чем 95 парках Подмосковья