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Более 95 подмосковных парков проведут мероприятие "Время цвести" к 8 Марта - РИА Новости, 06.03.2025
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Новости Подмосковья
 
14:36 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/parki-2003406461.html
Более 95 подмосковных парков проведут мероприятие "Время цвести" к 8 Марта
Более 95 подмосковных парков проведут мероприятие "Время цвести" к 8 Марта - РИА Новости, 06.03.2025
Более 95 подмосковных парков проведут мероприятие "Время цвести" к 8 Марта
Свыше 95 парков Московской области проведут мероприятие "Время цвести", которое приурочено к Международному женскому дню, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:36:00+03:00
2025-03-06T14:36:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Свыше 95 парков Московской области проведут мероприятие "Время цвести", которое приурочено к Международному женскому дню, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. В праздничной программе запланированы концерты, дефиле, творческие мастер-классы, лаборатории красоты. Более чем в 60 парках Подмосковья женщинам и девушкам вручат цветы и открытки. Так, в парке культуры и отдыха в городском округе Жуковский пройдут шествие с раздачей цветов "Дорогая, ты права", открытый микрофон и показ фильма "Любовь и голуби". В парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск будет работать мастерская с занятиями по флористике и лаборатория красоты, в которой состоится презентация-лекция о тенденциях весенней моды от стилиста Натальи Гуляевой. Для гостей сквера имени Зайцева городского округа Коломна выступит коллектив фольклорного театра "Вечерка". Также посетители смогут познакомиться с новыми танцевальными направлениями, принять участие в квест-игре, в викторине "Ее величество – женщина".
https://ria.ru/20250305/podmoskove-2003288234.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 95 подмосковных парков проведут мероприятие "Время цвести" к 8 Марта

Мероприятие "Время цвести" к 8 Марта пройдет в свыше чем 95 парках Подмосковья

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСиница в лесопарке Подмосковья
Синица в лесопарке Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Синица в лесопарке Подмосковья. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Свыше 95 парков Московской области проведут мероприятие "Время цвести", которое приурочено к Международному женскому дню, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
В праздничной программе запланированы концерты, дефиле, творческие мастер-классы, лаборатории красоты. Более чем в 60 парках Подмосковья женщинам и девушкам вручат цветы и открытки.
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Так, в парке культуры и отдыха в городском округе Жуковский пройдут шествие с раздачей цветов "Дорогая, ты права", открытый микрофон и показ фильма "Любовь и голуби".
В парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск будет работать мастерская с занятиями по флористике и лаборатория красоты, в которой состоится презентация-лекция о тенденциях весенней моды от стилиста Натальи Гуляевой.
Для гостей сквера имени Зайцева городского округа Коломна выступит коллектив фольклорного театра "Вечерка". Также посетители смогут познакомиться с новыми танцевальными направлениями, принять участие в квест-игре, в викторине "Ее величество – женщина".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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