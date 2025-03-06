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Тарабрин: ОЗХО не реагирует на данные об отравляющих веществах на Украине - РИА Новости, 06.03.2025
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14:10 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/ozkho-2003398395.html
Тарабрин: ОЗХО не реагирует на данные об отравляющих веществах на Украине
Тарабрин: ОЗХО не реагирует на данные об отравляющих веществах на Украине - РИА Новости, 06.03.2025
Тарабрин: ОЗХО не реагирует на данные об отравляющих веществах на Украине
Российская сторона недоумевает в связи с отсутствием реакции Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) на передаваемую ей информацию об использовании... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:10:00+03:00
2025-03-06T14:10:00+03:00
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организация по запрещению химического оружия
вооруженные силы украины
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ГААГА, 6 мар - РИА Новости. Российская сторона недоумевает в связи с отсутствием реакции Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) на передаваемую ей информацию об использовании украинскими националистами отравляющих веществ, заявил постпред РФ при ОЗХО и российский посол в Гааге Владимир Тарабрин. В Гааге с 4 по 7 марта проходит 108-я сессия исполнительного совета ОЗХО. "Обстановка вокруг применения химоружия на Украине вызывает серьезную обеспокоенность. Продолжаем фиксировать случаи использования украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ в нарушение КЗХО. К сожалению, Технический секретариат на передаваемую нами информацию никак не реагирует, что вызывает у нас недоумение", - заявил постпред в ходе сессии. По его словам, российская сторона накануне этой сессии передала очередные данные о применении ВСУ списочных химикатов и химических средств борьбы с беспорядками (ХСББ), подтвержденные результатами анализов, проведенными сертифицированной ОЗХО лабораторией Минобороны России. "Надеемся, что Техсекретариат наконец-то проявит к ним интерес. По-прежнему исходим из того, что Организация должна уделять больше внимания эффективной и недискриминационной реализации положений статьи XI КЗХО", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998343983.html
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в мире, россия, гаага, украина, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Гаага, Украина, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы Украины
Тарабрин: ОЗХО не реагирует на данные об отравляющих веществах на Украине

Посол Тарабрин: ОЗХО не реагирует на данные об отравляющих веществах на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 6 мар - РИА Новости. Российская сторона недоумевает в связи с отсутствием реакции Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) на передаваемую ей информацию об использовании украинскими националистами отравляющих веществ, заявил постпред РФ при ОЗХО и российский посол в Гааге Владимир Тарабрин.
В Гааге с 4 по 7 марта проходит 108-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Мирошник: ВСУ используют отравляющие вещества, поставляемые Западом
10 февраля, 09:31
"Обстановка вокруг применения химоружия на Украине вызывает серьезную обеспокоенность. Продолжаем фиксировать случаи использования украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ в нарушение КЗХО. К сожалению, Технический секретариат на передаваемую нами информацию никак не реагирует, что вызывает у нас недоумение", - заявил постпред в ходе сессии.
По его словам, российская сторона накануне этой сессии передала очередные данные о применении ВСУ списочных химикатов и химических средств борьбы с беспорядками (ХСББ), подтвержденные результатами анализов, проведенными сертифицированной ОЗХО лабораторией Минобороны России.
"Надеемся, что Техсекретариат наконец-то проявит к ним интерес. По-прежнему исходим из того, что Организация должна уделять больше внимания эффективной и недискриминационной реализации положений статьи XI КЗХО", - добавил дипломат.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Мирошник заявил о новых фактах применения Киевом отравляющих веществ
14 января, 03:48
 
В миреРоссияГаагаУкраинаВладимир ТарабринОрганизация по запрещению химического оружияВооруженные силы Украины
 
 
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