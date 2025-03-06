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Тарабрин: ОЗХО не реагирует на данные об отравляющих веществах на Украине
Тарабрин: ОЗХО не реагирует на данные об отравляющих веществах на Украине - РИА Новости, 06.03.2025
Тарабрин: ОЗХО не реагирует на данные об отравляющих веществах на Украине
Российская сторона недоумевает в связи с отсутствием реакции Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) на передаваемую ей информацию об использовании... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:10:00+03:00
2025-03-06T14:10:00+03:00
2025-03-06T14:10:00+03:00
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ГААГА, 6 мар - РИА Новости. Российская сторона недоумевает в связи с отсутствием реакции Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) на передаваемую ей информацию об использовании украинскими националистами отравляющих веществ, заявил постпред РФ при ОЗХО и российский посол в Гааге Владимир Тарабрин. В Гааге с 4 по 7 марта проходит 108-я сессия исполнительного совета ОЗХО. "Обстановка вокруг применения химоружия на Украине вызывает серьезную обеспокоенность. Продолжаем фиксировать случаи использования украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ в нарушение КЗХО. К сожалению, Технический секретариат на передаваемую нами информацию никак не реагирует, что вызывает у нас недоумение", - заявил постпред в ходе сессии. По его словам, российская сторона накануне этой сессии передала очередные данные о применении ВСУ списочных химикатов и химических средств борьбы с беспорядками (ХСББ), подтвержденные результатами анализов, проведенными сертифицированной ОЗХО лабораторией Минобороны России. "Надеемся, что Техсекретариат наконец-то проявит к ним интерес. По-прежнему исходим из того, что Организация должна уделять больше внимания эффективной и недискриминационной реализации положений статьи XI КЗХО", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998343983.html
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в мире, россия, гаага, украина, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Гаага, Украина, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы Украины
Тарабрин: ОЗХО не реагирует на данные об отравляющих веществах на Украине
Посол Тарабрин: ОЗХО не реагирует на данные об отравляющих веществах на Украине