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Овчинский: в 2024 году в Москве сдали 10 объектов инженерной инфраструктуры - РИА Новости, 06.03.2025
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11:02 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/ovchinskiy-2003320461.html
Овчинский: в 2024 году в Москве сдали 10 объектов инженерной инфраструктуры
Овчинский: в 2024 году в Москве сдали 10 объектов инженерной инфраструктуры - РИА Новости, 06.03.2025
Овчинский: в 2024 году в Москве сдали 10 объектов инженерной инфраструктуры
В прошлом году в Москве ввели в эксплуатацию 10 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T11:02:00+03:00
2025-03-06T11:02:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В прошлом году в Москве ввели в эксплуатацию 10 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Из десяти инженерных сооружений, введенных в эксплуатацию в 2024 году в центре столицы, особую значимость имеют такие крупные объекты, как велопешеходный мост в рамках концепции развития МГТУ им. Н.Э. Баумана, пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки, соединяющий стрелку Золотого острова и Крымскую набережную", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Также министр сообщил, что в 2024 году закончились несколько этапов строительства городского вокзала Шелепиха.Все упомянутые объекты были возведены по программе "Комплексное обустройство и развитие центральной части города Москвы".Помимо этого, в Центральном административном округе были обустроены 2,7 тысячи мест для автомобилей, а также подключены к инженерным сетям 14 объектов капитального строительства.Всего в ЦАО в прошлом году были введены в эксплуатацию 39 объектов капитального строительства, их общая площадь составила около 1,2 миллиона "квадратов".
https://ria.ru/20250305/ovchinskiy-2003084632.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в 2024 году в Москве сдали 10 объектов инженерной инфраструктуры

Овчинский: в 2024 году были введены 10 инженерных и транспортных объектов

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В прошлом году в Москве ввели в эксплуатацию 10 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Из десяти инженерных сооружений, введенных в эксплуатацию в 2024 году в центре столицы, особую значимость имеют такие крупные объекты, как велопешеходный мост в рамках концепции развития МГТУ им. Н.Э. Баумана, пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки, соединяющий стрелку Золотого острова и Крымскую набережную", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
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Также министр сообщил, что в 2024 году закончились несколько этапов строительства городского вокзала Шелепиха.
Все упомянутые объекты были возведены по программе "Комплексное обустройство и развитие центральной части города Москвы".
Помимо этого, в Центральном административном округе были обустроены 2,7 тысячи мест для автомобилей, а также подключены к инженерным сетям 14 объектов капитального строительства.
Всего в ЦАО в прошлом году были введены в эксплуатацию 39 объектов капитального строительства, их общая площадь составила около 1,2 миллиона "квадратов".
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МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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