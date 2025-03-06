https://ria.ru/20250306/oruzhie-2003357878.html

Forbes рассказал, что произошло с ключевым оружием ВСУ

Forbes рассказал, что произошло с ключевым оружием ВСУ - РИА Новости, 06.03.2025

Forbes рассказал, что произошло с ключевым оружием ВСУ

Реактивные системы залпового огня HIMARS на вооружении ВСУ теряют эффективность без американских разведданных, пишет военный обозреватель Дэвис Экс в статье для РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T11:00:00+03:00

2025-03-06T11:00:00+03:00

2025-03-06T16:58:00+03:00

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дональд трамп

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Реактивные системы залпового огня HIMARS на вооружении ВСУ теряют эффективность без американских разведданных, пишет военный обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes."Если Трамп не изменит своей антиукраинской позиции, а ВСУ не раздобудут иные источники разведданных о дальних целях, украинские HIMARS не смогут стрелять так же далеко или так точно", — говорится в материале.Кроме того, Экс предупредил, что у украинцев скоро могут закончиться сами ракеты для установок HIMARS, поскольку большинство из них были поставлены американцами.Накануне телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.В среду директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных.Во вторник телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003347945.html

https://ria.ru/20250306/vsu-2003346657.html

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в мире, сша, киев, украина, вооруженные силы украины, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), forbes