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Forbes рассказал, что произошло с ключевым оружием ВСУ - РИА Новости, 06.03.2025
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11:00 06.03.2025 (обновлено: 16:58 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/oruzhie-2003357878.html
Forbes рассказал, что произошло с ключевым оружием ВСУ
Forbes рассказал, что произошло с ключевым оружием ВСУ - РИА Новости, 06.03.2025
Forbes рассказал, что произошло с ключевым оружием ВСУ
Реактивные системы залпового огня HIMARS на вооружении ВСУ теряют эффективность без американских разведданных, пишет военный обозреватель Дэвис Экс в статье для РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T11:00:00+03:00
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в мире
сша
киев
украина
вооруженные силы украины
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
forbes
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Реактивные системы залпового огня HIMARS на вооружении ВСУ теряют эффективность без американских разведданных, пишет военный обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes."Если Трамп не изменит своей антиукраинской позиции, а ВСУ не раздобудут иные источники разведданных о дальних целях, украинские HIMARS не смогут стрелять так же далеко или так точно", — говорится в материале.Кроме того, Экс предупредил, что у украинцев скоро могут закончиться сами ракеты для установок HIMARS, поскольку большинство из них были поставлены американцами.Накануне телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.В среду директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных.Во вторник телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003347945.html
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в мире, сша, киев, украина, вооруженные силы украины, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), forbes
В мире, США, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Forbes
Forbes рассказал, что произошло с ключевым оружием ВСУ

Forbes: РСЗО HIMARS на вооружении ВСУ теряют эффективность без разведданных США

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Реактивные системы залпового огня HIMARS на вооружении ВСУ теряют эффективность без американских разведданных, пишет военный обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes.
«
"Если Трамп не изменит своей антиукраинской позиции, а ВСУ не раздобудут иные источники разведданных о дальних целях, украинские HIMARS не смогут стрелять так же далеко или так точно", — говорится в материале.
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Кроме того, Экс предупредил, что у украинцев скоро могут закончиться сами ракеты для установок HIMARS, поскольку большинство из них были поставлены американцами.
Накануне телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.
В среду директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных.
Во вторник телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.
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В миреСШАКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Forbes
 
 
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