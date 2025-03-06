https://ria.ru/20250306/odinochestvo-2003324658.html

Почти 70% россиян не боятся одиночества, сообщил ВЦИОМ

Почти 70% россиян не боятся одиночества, сообщил ВЦИОМ - РИА Новости, 06.03.2025

Почти 70% россиян не боятся одиночества, сообщил ВЦИОМ

Семь из десяти (68%) россиян не боятся одиночества, 40% респондентов считают, что одиноких людей в их населенном пункте за последние пять лет стало больше,... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T04:11:00+03:00

2025-03-06T04:11:00+03:00

2025-03-06T04:11:00+03:00

общество

вциом

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Семь из десяти (68%) россиян не боятся одиночества, 40% респондентов считают, что одиноких людей в их населенном пункте за последние пять лет стало больше, следует из данных опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Так, большинство (68%) опрошенных россиян заявили, что не боятся одиночества, в 2010 году этот показатель составлял 54%. По 5% россиян боятся, что у них не будет поддержки и что им придется жить одним, 4% респондентов пугает отсутствие или потеря семьи и близких. По мнению 21% опрошенных, в их городе или селе стало заметно больше одиноких людей за последние пять лет, 19% отметили, что их стало несколько больше. Еще 21% респондентов считает, что одиноких в их населенном пункте осталось столько же, сколько и было. Одиноким человеком, по мнению 22% россиян, можно считать того, у кого нет семьи и родственников, 16% придерживаются мнения, что одинокие люди - это люди, у которых нет друзей и единомышленников. Четверть (25%) опрошенных считают, что сегодня легко найти себе вторую половину, 63% респондентов придерживаются противоположного мнения. При этом, 27% россиян считают, что мужчинам легче найти себе пару, 19% - что женщине, а 46% заявили, что это не зависит от пола. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 марта 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20250305/zhenschiny-2003224534.html

https://ria.ru/20250227/bolshinstvo-2001886814.html

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общество, вциом