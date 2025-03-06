https://ria.ru/20250306/novogrodovka-2003329041.html

В Новогродовке заметили немцев в военной форме, сообщила беженка

В Новогродовке заметили немцев в военной форме, сообщила беженка - РИА Новости, 06.03.2025

В Новогродовке заметили немцев в военной форме, сообщила беженка

Немцы в военной форме присутствовали в Новогродовке в ДНР летом 2024 года, сообщила РИА Новости беженка Елена Махатенко. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T05:51:00+03:00

2025-03-06T05:51:00+03:00

2025-03-06T06:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

новогродовка

донецкая народная республика

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Немцы в военной форме присутствовали в Новогродовке в ДНР летом 2024 года, сообщила РИА Новости беженка Елена Махатенко. "Мы немцев видели, как они разговаривали. Были они в военной форме. Это еще до начала было, до прихода русских. Когда еще была Украина. Это июнь, июль 2024 года" – сказала собеседница агентства. На данный момент неизвестно, были это кадровые военные бундесвера, или немецкие наемники из украинского "интернационального легиона", которые были замечены в боевых действиях на других участках фронта, в том числе в Часовом Яре. Сбором данных об иностранных наемниках и военных специалистах занимаются военные следователи СК России. "Они то укреплялись, то просто проезжали. Просматривали, где можно укрепиться, где можно остаться..." – добавила женщина.Минобороны России 8 сентября 2024 года сообщило, что населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр".

https://ria.ru/20250306/spetsoperatsiya-2003327087.html

новогродовка

донецкая народная республика

украина

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новогродовка, донецкая народная республика, украина, следственный комитет россии (ск рф)