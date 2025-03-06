Вучич планирует обсудить с Путиным NIS
Вучич планирует обсудить по телефону с Путиным NIS
Рабочие на предприятии "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич планирует обсудить в пятницу по телефону с российским лидером Владимиром Путиным "Нефтяную индустрию Сербии" (NIS) и двусторонние отношения.
"Это будет разговор обо всех темах двусторонних отношений Сербии и России, "Нефтяной индустрии Сербии" (крупнейшие акционеры "Газпром нефть" и "Газпром" - ред.) и наших политических отношений, всеобъемлющих отношений во всех сферах общественной жизни. Одна из тем: сегодня мне президент (Республики Сербской Боснии и Герцеговины – ред.) Милорад Додик передал послание для президента РФ Владимира Путина от его имени и от имени РС БиГ", - заявил Вучич журналистам после встречи с Додиком и уточнил, что телефонный разговор планируется в 12.00 (14.00 мск).
Санкции США против NIS должны вступить в силу 28 марта.
Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". При этом Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути.
"Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров".
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.