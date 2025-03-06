https://ria.ru/20250306/nagrazhdenie-2003427026.html
Вручение Золотой звезды Героя России вдове Сергея Чебнева. Трансляция
Вручение Золотой звезды Героя России вдове Сергея Чебнева. Трансляция - РИА Новости, 06.03.2025
Вручение Золотой звезды Героя России вдове Сергея Чебнева. Трансляция
Вдове Сергея Чебнева вручают Золотую звезду Героя России. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:18:00+03:00
2025-03-06T16:18:00+03:00
2025-03-06T16:18:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003426195_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5e33eb7f86f43174660fde0282430f46.jpg
Вдове Сергея Чебнева вручают Золотую звезду Героя России.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003426195_84:0:1024:705_1920x0_80_0_0_ead5d12c274deea80275a4767c4a3807.jpg
Вручение "Золотой Звезды" Героя России вдове Сергея Чебнева
Вручение "Золотой Звезды" Героя России вдове Сергея Чебнева
2025-03-06T16:18
true
PT5M14S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, видео
Россия
Вручение Золотой звезды Героя России вдове Сергея Чебнева. Трансляция
Вдове Сергея Чебнева вручают Золотую звезду Героя России.
2025-03-06T16:18
true
PT5M14S
Вручение Золотой звезды Героя России вдове Сергея Чебнева. Трансляция
Читать ria.ru в
Вдове Сергея Чебнева вручают Золотую звезду Героя России.