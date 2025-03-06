Рейтинг@Mail.ru
Суд заключил под стражу фигурантов дела о хищении средств Минпромторга - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/moskva-2003503571.html
Суд заключил под стражу фигурантов дела о хищении средств Минпромторга
Суд заключил под стражу фигурантов дела о хищении средств Минпромторга - РИА Новости, 06.03.2025
Суд заключил под стражу фигурантов дела о хищении средств Минпромторга
Избрана мера пресечения двум фигурантам по делу о хищении бюджетных средств, выделенных Минпромторгом России на компенсацию части затрат при реализации проекта, РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T21:41:00+03:00
2025-03-06T21:41:00+03:00
происшествия
россия
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Избрана мера пресечения двум фигурантам по делу о хищении бюджетных средств, выделенных Минпромторгом России на компенсацию части затрат при реализации проекта, сообщили Суды общей юрисдикции Москвы. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения виде заключения под стражу в отношении Ястребовой Светланы Александровны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, на срок - 2 месяца", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, Ястребова и иные лица, действуя в составе организованной группы, путем обмана, похитили бюджетные средства, выделенные Минпромторгом России на компенсацию части затрат при реализации проекта. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Брантовой Натальи Анатольевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного 4 статьи 159 УК РФ", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20250306/ingushetija-2003442154.html
https://ria.ru/20250306/sledstvie-2003391187.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Происшествия, Россия, Москва, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Суд заключил под стражу фигурантов дела о хищении средств Минпромторга

Суд в Москве заключил под стражу фигурантов дела о хищении средств Минпромторга

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Избрана мера пресечения двум фигурантам по делу о хищении бюджетных средств, выделенных Минпромторгом России на компенсацию части затрат при реализации проекта, сообщили Суды общей юрисдикции Москвы.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения виде заключения под стражу в отношении Ястребовой Светланы Александровны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, на срок - 2 месяца", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Ингушетии возбудили дело о хищении при реконструкции школы
Вчера, 16:59
По версии следствия, Ястребова и иные лица, действуя в составе организованной группы, путем обмана, похитили бюджетные средства, выделенные Минпромторгом России на компенсацию части затрат при реализации проекта.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Брантовой Натальи Анатольевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного 4 статьи 159 УК РФ", - добавили в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
По делу о хищении на ГОЗ по ремонту объектов Балтфлота завершили следствие
Вчера, 13:33
 
ПроисшествияРоссияМоскваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала