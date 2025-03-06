https://ria.ru/20250306/moskva-2003503571.html

Суд заключил под стражу фигурантов дела о хищении средств Минпромторга

Суд заключил под стражу фигурантов дела о хищении средств Минпромторга - РИА Новости, 06.03.2025

Суд заключил под стражу фигурантов дела о хищении средств Минпромторга

Избрана мера пресечения двум фигурантам по делу о хищении бюджетных средств, выделенных Минпромторгом России на компенсацию части затрат при реализации проекта, РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T21:41:00+03:00

2025-03-06T21:41:00+03:00

2025-03-06T21:41:00+03:00

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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Избрана мера пресечения двум фигурантам по делу о хищении бюджетных средств, выделенных Минпромторгом России на компенсацию части затрат при реализации проекта, сообщили Суды общей юрисдикции Москвы. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения виде заключения под стражу в отношении Ястребовой Светланы Александровны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, на срок - 2 месяца", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, Ястребова и иные лица, действуя в составе организованной группы, путем обмана, похитили бюджетные средства, выделенные Минпромторгом России на компенсацию части затрат при реализации проекта. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Брантовой Натальи Анатольевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного 4 статьи 159 УК РФ", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20250306/ingushetija-2003442154.html

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происшествия, россия, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)