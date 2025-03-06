https://ria.ru/20250306/moskva-2003388972.html
В Москве приступили к промывке инженерных сооружений
В Москве приступили к промывке инженерных сооружений - РИА Новости, 06.03.2025
В Москве приступили к промывке инженерных сооружений
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке инженерных сооружений после осенне-зимнего периода, до конца апреля приведут в порядок около... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:27:00+03:00
2025-03-06T13:27:00+03:00
2025-03-06T13:27:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке инженерных сооружений после осенне-зимнего периода, до конца апреля приведут в порядок около двух тысяч объектов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Стартовали масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности до конца апреля приведем в порядок около двух тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что работы включают в себя очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов, при необходимости будет выполнена локальная окраска. "Каждое сооружение промывают по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную. Для промывки тоннелей и мостов применяют щелочные растворы", - пояснил заммэра. Он добавил, что коммунальные службы промоют дорожные знаки, информационные щиты, домовые указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения. Бирюков подчеркнул, что в работах по промывке инженерных сооружений будут задействованы около 2 тысяч рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.
https://ria.ru/20250305/veter-2003235757.html
https://ria.ru/20250305/moskva-2003178645.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве приступили к промывке инженерных сооружений
Заммэра Бирюков: в Москве приступили к промывке инженерных сооружений
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке инженерных сооружений после осенне-зимнего периода, до конца апреля приведут в порядок около двух тысяч объектов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Стартовали масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности до конца апреля приведем в порядок около двух тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - отметил Бирюков
.
Заместитель мэра рассказал, что работы включают в себя очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов, при необходимости будет выполнена локальная окраска.
"Каждое сооружение промывают по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную. Для промывки тоннелей и мостов применяют щелочные растворы", - пояснил заммэра.
Он добавил, что коммунальные службы промоют дорожные знаки, информационные щиты, домовые указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.
Бирюков подчеркнул, что в работах по промывке инженерных сооружений будут задействованы около 2 тысяч рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.