https://ria.ru/20250306/molodezh-2003385313.html

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал создать условия для молодежи

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал создать условия для молодежи - РИА Новости, 06.03.2025

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал создать условия для молодежи

Необходимо создать условия, при которых талантливая молодежь останется в регионе, а работодатели — получат мотивированных специалистов, заявил председатель... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:19:00+03:00

2025-03-06T13:19:00+03:00

2025-03-06T15:16:00+03:00

нижегородская область

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Необходимо создать условия, при которых талантливая молодежь останется в регионе, а работодатели — получат мотивированных специалистов, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Депутаты встретились со студентами Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) в рамках Парламентского дня и обсудили проблемы, с которыми сталкиваются выпускники вузов на рынке труда. "Мы понимаем, что молодым людям сегодня нужно чувствовать себя востребованными и реализованными, чтобы они не уезжали в другие регионы. Именно интересная работа, достойная заработная плата, возможность карьерного роста формируют это чувство востребованности. Наша задача - оказывать молодым людям всестороннюю поддержку и содействовать становлению молодого специалиста", — цитирует пресс-служба регионального парламента слова председателя комитета законодательного собрания по социальным вопросам Натальи Смотраковой. В ходе открытого диалога студенты задавали вопросы о перспективах трудоустройства в выбранной профессии, программах стажировок, внедрении системы наставничества на рабочем месте, мерах поддержки молодых специалистов. Было отмечено, что необходимо мотивировать молодежь работать по специальности, применяя свои компетенции, а при необходимости — повышать квалификацию для профессионального роста и карьерного продвижения. По итогам встречи сформирован ряд рекомендаций. Университету предложено активизировать взаимодействие с потенциальными работодателями и на постоянной основе проводить профориентационную работу. Законодательное собрание региона намерено активнее привлекать студентов к разработке законопроектов и помочь вузу наладить сотрудничество с предприятиями. Правительству региона рекомендовано ускорить разработку и принятие программы социальной поддержки специалистов и оказывать содействие внедрению системы наставничества на рабочих местах. "Сегодняшний диалог показал, насколько важно объединять усилия вузов, власти и бизнеса. Только так мы сможем создать условия, при которых талантливая молодежь будет оставаться в регионе, а работодатели - получать мотивированных специалистов", — приводятся в сообщении слова Люлина. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области также обсудили со студентами факторы экономического развития региона, в том числе – туристического потенциала. Основное внимание было уделено проблемам, с которыми сталкиваются молодые специалисты, а также возможным направлениям улучшения туристической привлекательности региона. Студенты НГЛУ презентовали проекты в сфере туризма и предложили свои идеи по сохранению в регионе народных художественных промыслов. "Особенно радует, что молодежь активно участвует в развитии туризма в регионе. Стремление к современным подходам и сохранению народных художественных промыслов делает туристический потенциал Нижегородской области уникальным", - подчеркнул Люлин. В заключении встречи было предложено провести анкетирование молодежи для выявления проблем транспортной доступности туристских объектов и обобщения идей молодежных организаций по созданию новых туристических маршрутов. По итогам работы Парламентского дня будут сформулированы предложения и рекомендации, направленные на дальнейшее развитие Нижегородской области как привлекательного направления для международного и внутреннего туризма.

https://ria.ru/20250227/deputaty-2001990575.html

https://ria.ru/20240830/zayavki-1969554043.html

https://ria.ru/20240829/politika-1969314557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)