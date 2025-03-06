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Спикер нижегородского парламента Люлин призвал создать условия для молодежи - РИА Новости, 06.03.2025
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Нижегородская область
 
13:19 06.03.2025 (обновлено: 15:16 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/molodezh-2003385313.html
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал создать условия для молодежи
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал создать условия для молодежи - РИА Новости, 06.03.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал создать условия для молодежи
Необходимо создать условия, при которых талантливая молодежь останется в регионе, а работодатели — получат мотивированных специалистов, заявил председатель... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:19:00+03:00
2025-03-06T15:16:00+03:00
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Необходимо создать условия, при которых талантливая молодежь останется в регионе, а работодатели — получат мотивированных специалистов, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Депутаты встретились со студентами Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) в рамках Парламентского дня и обсудили проблемы, с которыми сталкиваются выпускники вузов на рынке труда. "Мы понимаем, что молодым людям сегодня нужно чувствовать себя востребованными и реализованными, чтобы они не уезжали в другие регионы. Именно интересная работа, достойная заработная плата, возможность карьерного роста формируют это чувство востребованности. Наша задача - оказывать молодым людям всестороннюю поддержку и содействовать становлению молодого специалиста", — цитирует пресс-служба регионального парламента слова председателя комитета законодательного собрания по социальным вопросам Натальи Смотраковой. В ходе открытого диалога студенты задавали вопросы о перспективах трудоустройства в выбранной профессии, программах стажировок, внедрении системы наставничества на рабочем месте, мерах поддержки молодых специалистов. Было отмечено, что необходимо мотивировать молодежь работать по специальности, применяя свои компетенции, а при необходимости — повышать квалификацию для профессионального роста и карьерного продвижения. По итогам встречи сформирован ряд рекомендаций. Университету предложено активизировать взаимодействие с потенциальными работодателями и на постоянной основе проводить профориентационную работу. Законодательное собрание региона намерено активнее привлекать студентов к разработке законопроектов и помочь вузу наладить сотрудничество с предприятиями. Правительству региона рекомендовано ускорить разработку и принятие программы социальной поддержки специалистов и оказывать содействие внедрению системы наставничества на рабочих местах. "Сегодняшний диалог показал, насколько важно объединять усилия вузов, власти и бизнеса. Только так мы сможем создать условия, при которых талантливая молодежь будет оставаться в регионе, а работодатели - получать мотивированных специалистов", — приводятся в сообщении слова Люлина. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области также обсудили со студентами факторы экономического развития региона, в том числе – туристического потенциала. Основное внимание было уделено проблемам, с которыми сталкиваются молодые специалисты, а также возможным направлениям улучшения туристической привлекательности региона. Студенты НГЛУ презентовали проекты в сфере туризма и предложили свои идеи по сохранению в регионе народных художественных промыслов. "Особенно радует, что молодежь активно участвует в развитии туризма в регионе. Стремление к современным подходам и сохранению народных художественных промыслов делает туристический потенциал Нижегородской области уникальным", - подчеркнул Люлин. В заключении встречи было предложено провести анкетирование молодежи для выявления проблем транспортной доступности туристских объектов и обобщения идей молодежных организаций по созданию новых туристических маршрутов. По итогам работы Парламентского дня будут сформулированы предложения и рекомендации, направленные на дальнейшее развитие Нижегородской области как привлекательного направления для международного и внутреннего туризма.
https://ria.ru/20250227/deputaty-2001990575.html
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евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал создать условия для молодежи

Глава нижегородского парламента Люлин: молодежь должна остаться в регионе

© Фото : Законодательно Собрание Нижегородской области Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : Законодательно Собрание Нижегородской области
Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Необходимо создать условия, при которых талантливая молодежь останется в регионе, а работодатели — получат мотивированных специалистов, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Депутаты встретились со студентами Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) в рамках Парламентского дня и обсудили проблемы, с которыми сталкиваются выпускники вузов на рынке труда.
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"Мы понимаем, что молодым людям сегодня нужно чувствовать себя востребованными и реализованными, чтобы они не уезжали в другие регионы. Именно интересная работа, достойная заработная плата, возможность карьерного роста формируют это чувство востребованности. Наша задача - оказывать молодым людям всестороннюю поддержку и содействовать становлению молодого специалиста", — цитирует пресс-служба регионального парламента слова председателя комитета законодательного собрания по социальным вопросам Натальи Смотраковой.
В ходе открытого диалога студенты задавали вопросы о перспективах трудоустройства в выбранной профессии, программах стажировок, внедрении системы наставничества на рабочем месте, мерах поддержки молодых специалистов. Было отмечено, что необходимо мотивировать молодежь работать по специальности, применяя свои компетенции, а при необходимости — повышать квалификацию для профессионального роста и карьерного продвижения.
По итогам встречи сформирован ряд рекомендаций. Университету предложено активизировать взаимодействие с потенциальными работодателями и на постоянной основе проводить профориентационную работу. Законодательное собрание региона намерено активнее привлекать студентов к разработке законопроектов и помочь вузу наладить сотрудничество с предприятиями. Правительству региона рекомендовано ускорить разработку и принятие программы социальной поддержки специалистов и оказывать содействие внедрению системы наставничества на рабочих местах.
"Сегодняшний диалог показал, насколько важно объединять усилия вузов, власти и бизнеса. Только так мы сможем создать условия, при которых талантливая молодежь будет оставаться в регионе, а работодатели - получать мотивированных специалистов", — приводятся в сообщении слова Люлина.
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Депутаты законодательного собрания Нижегородской области также обсудили со студентами факторы экономического развития региона, в том числе – туристического потенциала. Основное внимание было уделено проблемам, с которыми сталкиваются молодые специалисты, а также возможным направлениям улучшения туристической привлекательности региона. Студенты НГЛУ презентовали проекты в сфере туризма и предложили свои идеи по сохранению в регионе народных художественных промыслов.
"Особенно радует, что молодежь активно участвует в развитии туризма в регионе. Стремление к современным подходам и сохранению народных художественных промыслов делает туристический потенциал Нижегородской области уникальным", - подчеркнул Люлин.
В заключении встречи было предложено провести анкетирование молодежи для выявления проблем транспортной доступности туристских объектов и обобщения идей молодежных организаций по созданию новых туристических маршрутов. По итогам работы Парламентского дня будут сформулированы предложения и рекомендации, направленные на дальнейшее развитие Нижегородской области как привлекательного направления для международного и внутреннего туризма.
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