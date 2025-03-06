В Молдавии объяснили отказ принять верительные грамоты от российского посла
Гросу призвал посла РФ Озерова не спешить с вручением верительных грамот Санду
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Флаги Молдавии . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что послу РФ Олегу Озерову незачем спешить с вручением верительных грамот президенту страны Майе Санду, по его словам, процесс произойдет в "свое время".
В среду посол Молдавии в России Лилиан Дарий был приглашен в МИД РФ и получил ноту с требованием объяснить, почему молдавская сторона в нарушение Венской конвенции не приняла верительные грамоты российского посла Олега Озерова.
"Куда торопится господин Озеров? Куда он торопится? Всему свое время, нужно лишь немного терпения. Больше уважения к Молдавии, и однажды это событие, которого они с нетерпением ждут, произойдет. Всему свое время. Он подождет, пока его не пригласят вручить верительные грамоты", - заявил Гросу журналистам.
Отвечая на вопрос, почему эта процедура не была проведена раньше, глава парламента предположил, что у властей Молдавии были "дела поважнее".
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.