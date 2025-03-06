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В Молдавии объяснили отказ принять верительные грамоты от российского посла - РИА Новости, 06.03.2025
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16:39 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/moldavija-2003436509.html
В Молдавии объяснили отказ принять верительные грамоты от российского посла
В Молдавии объяснили отказ принять верительные грамоты от российского посла - РИА Новости, 06.03.2025
В Молдавии объяснили отказ принять верительные грамоты от российского посла
Спикер парламента Молдавии и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что послу РФ Олегу Озерову незачем спешить с вручением... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:39:00+03:00
2025-03-06T16:39:00+03:00
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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что послу РФ Олегу Озерову незачем спешить с вручением верительных грамот президенту страны Майе Санду, по его словам, процесс произойдет в "свое время". В среду посол Молдавии в России Лилиан Дарий был приглашен в МИД РФ и получил ноту с требованием объяснить, почему молдавская сторона в нарушение Венской конвенции не приняла верительные грамоты российского посла Олега Озерова. "Куда торопится господин Озеров? Куда он торопится? Всему свое время, нужно лишь немного терпения. Больше уважения к Молдавии, и однажды это событие, которого они с нетерпением ждут, произойдет. Всему свое время. Он подождет, пока его не пригласят вручить верительные грамоты", - заявил Гросу журналистам. Отвечая на вопрос, почему эта процедура не была проведена раньше, глава парламента предположил, что у властей Молдавии были "дела поважнее". Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20250306/moldavija-2003353003.html
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молдавия, россия, москва, олег озеров, игорь гросу, майя санду, в мире
Молдавия, Россия, Москва, Олег Озеров, Игорь Гросу, Майя Санду, В мире
В Молдавии объяснили отказ принять верительные грамоты от российского посла

Гросу призвал посла РФ Озерова не спешить с вручением верительных грамот Санду

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что послу РФ Олегу Озерову незачем спешить с вручением верительных грамот президенту страны Майе Санду, по его словам, процесс произойдет в "свое время".
В среду посол Молдавии в России Лилиан Дарий был приглашен в МИД РФ и получил ноту с требованием объяснить, почему молдавская сторона в нарушение Венской конвенции не приняла верительные грамоты российского посла Олега Озерова.
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"Куда торопится господин Озеров? Куда он торопится? Всему свое время, нужно лишь немного терпения. Больше уважения к Молдавии, и однажды это событие, которого они с нетерпением ждут, произойдет. Всему свое время. Он подождет, пока его не пригласят вручить верительные грамоты", - заявил Гросу журналистам.
Отвечая на вопрос, почему эта процедура не была проведена раньше, глава парламента предположил, что у властей Молдавии были "дела поважнее".
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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МолдавияРоссияМоскваОлег ОзеровИгорь ГросуМайя СандуВ мире
 
 
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