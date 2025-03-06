https://ria.ru/20250306/moldavija-2003396453.html

В Молдавии оппозиция объявила бойкот парламентскому заседанию

В Молдавии оппозиция объявила бойкот парламентскому заседанию - РИА Новости, 06.03.2025

В Молдавии оппозиция объявила бойкот парламентскому заседанию

Депутаты оппозиционного блока "Победа" сообщили, что бойкотируют заседание парламента Молдавии в четверг из-за давления на оппозицию и отсутствия в повестке... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:59:00+03:00

2025-03-06T13:59:00+03:00

2025-03-06T13:59:00+03:00

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молдавия

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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Депутаты оппозиционного блока "Победа" сообщили, что бойкотируют заседание парламента Молдавии в четверг из-за давления на оппозицию и отсутствия в повестке проектов, отвечающих интересам народа. "Депутаты парламентской группы "Победа" объявляют бойкот сегодняшнему заседанию парламента. Сегодняшняя повестка, за редким исключением, не имеет ничего общего с интересами народа. В этих обстоятельствах мы заявляем свой протест и продолжаем борьбу за законность, справедливость и свободу нашей страны", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой блока. Депутаты отмечают, что в последнее время усилилось давление на оппозицию, отмечено тотальное злоупотребление административным ресурсом. "В стране установился режим политического преследования. Силовые структуры, суды и государственные институты используют не для защиты граждан, а для подавления несогласных. Представители блока "Победа" подвергаются беспрецедентному давлению, запугиванию и незаконным репрессиям. Молдавия захвачена узурпаторами, которые уничтожают демократию, свободу слова и правосудие", - подчеркивается в заявлении. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20250306/shor-2003350940.html

https://ria.ru/20250304/gutsul-2003054921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, молдавия, майя санду