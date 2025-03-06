В Молдавии хотят осудить двух депутатов блока "Победа", заявил Шор
Шор: в Молдавии перед выборами хотят осудить двух депутатов блока "Победа"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Власти Молдавии намерены добиться лишения свободы для двух депутатов от блока "Победа" перед парламентскими выборами, чтобы дискредитировать сотрудничество оппозиционной политсилы с Россией, заявил РИА Новости лидер блока Илан Шор.
Молдавские власти планируют в ближайшие дни вынести обвинительные приговоры со сроком лишения свободы депутатам от оппозиционного блока "Победа" Ирине Лозован и Александру Нестеровскому.
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"Это не обычное судебное разбирательство, а откровенный политический процесс. Власти используют сфабрикованные уголовные дела для организации показательного суда над депутатами. Задача очевидна — запугать и деморализовать всю реальную оппозицию, а также дискредитировать наше сотрудничество с Россией, курс на сближение со странами ЕАЭС", — подчеркнул Шор.
По его словам, подобные дела намеренно рассматриваются в ускоренном порядке, чтобы успеть убрать лидеров оппозиции с политической арены страны до парламентских выборов.
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