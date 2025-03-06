https://ria.ru/20250306/moldavija-2003353003.html

В Молдавии хотят осудить двух депутатов блока "Победа", заявил Шор

В Молдавии хотят осудить двух депутатов блока "Победа", заявил Шор - РИА Новости, 06.03.2025

В Молдавии хотят осудить двух депутатов блока "Победа", заявил Шор

Власти Молдавии намерены добиться лишения свободы для двух депутатов от блока "Победа" перед парламентскими выборами, чтобы дискредитировать сотрудничество... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T10:32:00+03:00

2025-03-06T10:32:00+03:00

2025-03-06T10:33:00+03:00

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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Власти Молдавии намерены добиться лишения свободы для двух депутатов от блока "Победа" перед парламентскими выборами, чтобы дискредитировать сотрудничество оппозиционной политсилы с Россией, заявил РИА Новости лидер блока Илан Шор. Молдавские власти планируют в ближайшие дни вынести обвинительные приговоры со сроком лишения свободы депутатам от оппозиционного блока "Победа" Ирине Лозован и Александру Нестеровскому. "Это не обычное судебное разбирательство, а откровенный политический процесс. Власти используют сфабрикованные уголовные дела для организации показательного суда над депутатами. Задача очевидна — запугать и деморализовать всю реальную оппозицию, а также дискредитировать наше сотрудничество с Россией, курс на сближение со странами ЕАЭС", — подчеркнул Шор. По его словам, подобные дела намеренно рассматриваются в ускоренном порядке, чтобы успеть убрать лидеров оппозиции с политической арены страны до парламентских выборов.

https://ria.ru/20250304/gutsul-2003054921.html

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в мире, россия, молдавия, илан шор, евразийский экономический союз