https://ria.ru/20250306/miroshnik-2003458934.html

Мирошник прокомментировал обнаруженные захоронения в Харьковской области

Мирошник прокомментировал обнаруженные захоронения в Харьковской области - РИА Новости, 06.03.2025

Мирошник прокомментировал обнаруженные захоронения в Харьковской области

Обнаружение тел 17 мирных жителей в стихийных захоронениях в Харьковской области указывает на бесчеловечный характер действий ВСУ, заявил посол по особым... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T17:44:00+03:00

2025-03-06T17:44:00+03:00

2025-03-06T17:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

родион мирошник

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003415632_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_b9836cbd74c31f59ed0b37811169a613.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Обнаружение тел 17 мирных жителей в стихийных захоронениях в Харьковской области указывает на бесчеловечный характер действий ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что в освобожденных селах Харьковской области обнаружены захоронения мирных жителей, организованные ВСУ во время отступления. "Это новые факты, подтверждающие бесчеловечный характер действий ВСУ в отношении мирного населения", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Как отметил посол, ранее российская сторона располагала показаниями местных жителей, бежавших с подконтрольной ВСУ территории и указывавших на массовые расправы украинских формирований над мирным населением, по их мнению, сотрудничавшим с российскими военными.

https://ria.ru/20250306/vsu-2003417335.html

https://ria.ru/20250306/kombat-2003435050.html

харьковская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, украина