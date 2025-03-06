https://ria.ru/20250306/miroshnik-2003458934.html
Мирошник прокомментировал обнаруженные захоронения в Харьковской области
Мирошник прокомментировал обнаруженные захоронения в Харьковской области - РИА Новости, 06.03.2025
Мирошник прокомментировал обнаруженные захоронения в Харьковской области
Обнаружение тел 17 мирных жителей в стихийных захоронениях в Харьковской области указывает на бесчеловечный характер действий ВСУ, заявил посол по особым... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:44:00+03:00
2025-03-06T17:44:00+03:00
2025-03-06T17:45:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Обнаружение тел 17 мирных жителей в стихийных захоронениях в Харьковской области указывает на бесчеловечный характер действий ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что в освобожденных селах Харьковской области обнаружены захоронения мирных жителей, организованные ВСУ во время отступления. "Это новые факты, подтверждающие бесчеловечный характер действий ВСУ в отношении мирного населения", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Как отметил посол, ранее российская сторона располагала показаниями местных жителей, бежавших с подконтрольной ВСУ территории и указывавших на массовые расправы украинских формирований над мирным населением, по их мнению, сотрудничавшим с российскими военными.
https://ria.ru/20250306/vsu-2003417335.html
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харьковская область, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина
Мирошник прокомментировал обнаруженные захоронения в Харьковской области
Мирошник: захоронения в Харьковской области указывают на бесчеловечность ВСУ