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Путин рассказал, какой вариант мира на Украине нужен России - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 06.03.2025 (обновлено: 18:24 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/mir-2003469764.html
Путин рассказал, какой вариант мира на Украине нужен России
Путин рассказал, какой вариант мира на Украине нужен России - РИА Новости, 06.03.2025
Путин рассказал, какой вариант мира на Украине нужен России
России нужен такой вариант мира на Украине, который бы обеспечил России стабильное развитие и спокойствие, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:13:00+03:00
2025-03-06T18:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. России нужен такой вариант мира на Украине, который бы обеспечил России стабильное развитие и спокойствие, сказал президент РФ Владимир Путин."Мы должны выбрать для себя такой вариант мира (на Украине - ред.), который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим. И нам нужен такой вариант, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества"
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
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украина, россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин рассказал, какой вариант мира на Украине нужен России

Путин: России нужен такой мир на Украине, который обеспечит ей спокойствие

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. России нужен такой вариант мира на Украине, который бы обеспечил России стабильное развитие и спокойствие, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Мы должны выбрать для себя такой вариант мира (на Украине - ред.), который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим. И нам нужен такой вариант, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества"
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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