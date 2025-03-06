https://ria.ru/20250306/mir-2003469764.html

Путин рассказал, какой вариант мира на Украине нужен России

Путин рассказал, какой вариант мира на Украине нужен России - РИА Новости, 06.03.2025

Путин рассказал, какой вариант мира на Украине нужен России

России нужен такой вариант мира на Украине, который бы обеспечил России стабильное развитие и спокойствие, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:13:00+03:00

2025-03-06T18:13:00+03:00

2025-03-06T18:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. России нужен такой вариант мира на Украине, который бы обеспечил России стабильное развитие и спокойствие, сказал президент РФ Владимир Путин."Мы должны выбрать для себя такой вариант мира (на Украине - ред.), который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим. И нам нужен такой вариант, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества"

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

украина

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2025

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украина, россия, владимир путин, безопасность