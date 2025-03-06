https://ria.ru/20250306/mir-2003469764.html
Путин рассказал, какой вариант мира на Украине нужен России
Путин рассказал, какой вариант мира на Украине нужен России - РИА Новости, 06.03.2025
Путин рассказал, какой вариант мира на Украине нужен России
России нужен такой вариант мира на Украине, который бы обеспечил России стабильное развитие и спокойствие, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:13:00+03:00
2025-03-06T18:13:00+03:00
2025-03-06T18:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. России нужен такой вариант мира на Украине, который бы обеспечил России стабильное развитие и спокойствие, сказал президент РФ Владимир Путин."Мы должны выбрать для себя такой вариант мира (на Украине - ред.), который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим. И нам нужен такой вариант, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества"
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин рассказал, какой вариант мира на Украине нужен России
Путин: России нужен такой мир на Украине, который обеспечит ей спокойствие