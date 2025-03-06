https://ria.ru/20250306/minpromtorg-2003478605.html
Минпромторг планирует изменить перечень товаров для параллельного импорта
Минпромторг планирует изменить перечень товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 06.03.2025
Минпромторг планирует изменить перечень товаров для параллельного импорта
Минпромторг России планирует до конца марта принять приказ об изменении перечня товаров для параллельного импорта, сейчас дорабатываются нюансы с отраслями,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:48:00+03:00
2025-03-06T18:48:00+03:00
2025-03-06T18:48:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Минпромторг России планирует до конца марта принять приказ об изменении перечня товаров для параллельного импорта, сейчас дорабатываются нюансы с отраслями, заявил журналистам замглавы министерства Роман Чекушов. "Изменения готовы. Планы остаются такими же. Первый квартал еще не закончился. Проект приказа сформирован. Сейчас последние отраслевые штрихи дорабатываются... Я оптимистично смотрю на срок, что до конца месяца мы этот приказ, ну как минимум сможем подписать в нашем министерстве", - сказал он. Чекушов отметил, что в перечень добавятся определенные бренды в части инвестиционного импорта для нужд промышленных предприятий. Кроме того, изменения списка будут направлены и на сокращение, в первую очередь, товаров, где Россия достигла уже полного самообеспечения, например в химической промышленности, косметике и бытовой химии.
https://ria.ru/20250217/peskov-1999802263.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг планирует изменить перечень товаров для параллельного импорта
Минпромторг готовит приказ об изменении списка товаров для параллельного импорта