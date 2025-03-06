https://ria.ru/20250306/minpromtorg-2003478605.html

Минпромторг планирует изменить перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг планирует изменить перечень товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 06.03.2025

Минпромторг планирует изменить перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг России планирует до конца марта принять приказ об изменении перечня товаров для параллельного импорта, сейчас дорабатываются нюансы с отраслями,... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:48:00+03:00

2025-03-06T18:48:00+03:00

2025-03-06T18:48:00+03:00

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602255827_0:451:2837:2047_1920x0_80_0_0_5901ee442111f3b8475c317ecc2b6854.jpg

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Минпромторг России планирует до конца марта принять приказ об изменении перечня товаров для параллельного импорта, сейчас дорабатываются нюансы с отраслями, заявил журналистам замглавы министерства Роман Чекушов. "Изменения готовы. Планы остаются такими же. Первый квартал еще не закончился. Проект приказа сформирован. Сейчас последние отраслевые штрихи дорабатываются... Я оптимистично смотрю на срок, что до конца месяца мы этот приказ, ну как минимум сможем подписать в нашем министерстве", - сказал он. Чекушов отметил, что в перечень добавятся определенные бренды в части инвестиционного импорта для нужд промышленных предприятий. Кроме того, изменения списка будут направлены и на сокращение, в первую очередь, товаров, где Россия достигла уже полного самообеспечения, например в химической промышленности, косметике и бытовой химии.

https://ria.ru/20250217/peskov-1999802263.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)