https://ria.ru/20250306/minoborony-2003339222.html

Минобороны показало кадры уничтожения сил ВСУ в Запорожской области

Минобороны показало кадры уничтожения сил ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 06.03.2025

Минобороны показало кадры уничтожения сил ВСУ в Запорожской области

Министерство обороны продемонстрировало на видео работу истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Запорожской области. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T08:53:00+03:00

2025-03-06T08:53:00+03:00

2025-03-06T11:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

су-34

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Министерство обороны продемонстрировало на видео работу истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Запорожской области.На кадрах объективного контроля самолеты наносят удар по пунктам временной дислокации подразделений 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в селах Омельник и Егоровка. При этом применялись авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Съемка с воздуха запечатлела результат прямых попаданий: взрывы и последующие возгорания.

https://ria.ru/20250227/minoborony-2001868476.html

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Удар ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по пунктам дислокации бригады ВСУ в Запорожской области Минобороны опубликовало кадры нанесения удара ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по пунктам дислокации подразделений 108-й бригады ВСУ в Запорожской области 2025-03-06T08:53 true PT0M58S

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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, су-34