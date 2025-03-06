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Минобороны показало кадры уничтожения сил ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:53 06.03.2025 (обновлено: 11:29 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/minoborony-2003339222.html
Минобороны показало кадры уничтожения сил ВСУ в Запорожской области
Минобороны показало кадры уничтожения сил ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 06.03.2025
Минобороны показало кадры уничтожения сил ВСУ в Запорожской области
Министерство обороны продемонстрировало на видео работу истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Запорожской области. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T08:53:00+03:00
2025-03-06T11:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
су-34
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Министерство обороны продемонстрировало на видео работу истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Запорожской области.На кадрах объективного контроля самолеты наносят удар по пунктам временной дислокации подразделений 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в селах Омельник и Егоровка. При этом применялись авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Съемка с воздуха запечатлела результат прямых попаданий: взрывы и последующие возгорания.
https://ria.ru/20250227/minoborony-2001868476.html
запорожская область
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Удар ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по пунктам дислокации бригады ВСУ в Запорожской области
Минобороны опубликовало кадры нанесения удара ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по пунктам дислокации подразделений 108-й бригады ВСУ в Запорожской области
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, су-34
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Су-34
Минобороны показало кадры уничтожения сил ВСУ в Запорожской области

Российские ВКС уничтожили позиции украинской теробороны в Запорожской области

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Министерство обороны продемонстрировало на видео работу истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Запорожской области.
На кадрах объективного контроля самолеты наносят удар по пунктам временной дислокации подразделений 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в селах Омельник и Егоровка.
При этом применялись авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
Съемка с воздуха запечатлела результат прямых попаданий: взрывы и последующие возгорания.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьСу-34
 
 
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