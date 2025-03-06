https://ria.ru/20250306/minoborony-2003327589.html

В Минобороны рассказали об использовании дронов-камикадзе в ДНР

В Минобороны рассказали об использовании дронов-камикадзе в ДНР - РИА Новости, 06.03.2025

В Минобороны рассказали об использовании дронов-камикадзе в ДНР

Массовое использование дронов-камикадзе на оптоволокне расчетам группировки "Центр" позволяет уничтожать технику ВСУ, оборудованную системами радиоэлектронной... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T05:15:00+03:00

2025-03-06T05:15:00+03:00

2025-03-06T05:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 6 мар – РИА Новости. Массовое использование дронов-камикадзе на оптоволокне расчетам группировки "Центр" позволяет уничтожать технику ВСУ, оборудованную системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также эффективно изолировать район боевых действий, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "При освобождении населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики военнослужащие расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Центр" впервые массово использовали ударные дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу", - сообщили в оборонном ведомстве. Там добавили, что FPV-дроны, которые управляются по волоконно-оптическому каналу, уникальны тем, что они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника. Оптоволоконный кабель тянется из катушки, крепящейся на нижней части ударного дрона, чтобы исключить соприкосновение с воздушными винтами. Длина нити, в зависимости от конкретной модели, может достигать 20 километров. "Выполняем широкий спектр задач с применением ударных дронов, начиная с поражения живой силы противника, поражение зданий и сооружений, в котором он находится, пулеметные точки. Также активно уничтожаем технику, в основном для этого используем FPV-дроны на оптоволокне. С использованием этих дронов, осуществляем изоляцию района поля боя, не даем противнику совершать подвоз боеприпасов и личного состава", – рассказал начальник службы БПЛА Владимир Солодовников.

https://ria.ru/20250306/spetsoperatsiya-2003327471.html

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технологии, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)