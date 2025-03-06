https://ria.ru/20250306/mid-2003412027.html

МИД России ответил на возможное размещение иностранных войск на Украине

МИД России ответил на возможное размещение иностранных войск на Украине - РИА Новости, 06.03.2025

МИД России ответил на возможное размещение иностранных войск на Украине

Для России абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил европейских войск и контингентов, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T14:55:00+03:00

2025-03-06T14:55:00+03:00

2025-03-06T15:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

в мире

украина

франция

мария захарова

кир стармер

эммануэль макрон

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Для России абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил европейских войск и контингентов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить там план урегулирования украинского конфликта.

https://ria.ru/20250306/zakharova-2003414472.html

россия

украина

франция

сша

великобритания

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