https://ria.ru/20250306/mid-2003412027.html
МИД России ответил на возможное размещение иностранных войск на Украине
МИД России ответил на возможное размещение иностранных войск на Украине - РИА Новости, 06.03.2025
МИД России ответил на возможное размещение иностранных войск на Украине
Для России абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил европейских войск и контингентов, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:55:00+03:00
2025-03-06T14:55:00+03:00
2025-03-06T15:28:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Для России абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил европейских войск и контингентов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить там план урегулирования украинского конфликта.
https://ria.ru/20250306/zakharova-2003414472.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Франция, Мария Захарова, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, США, Великобритания, Владимир Зеленский
МИД России ответил на возможное размещение иностранных войск на Украине
Захарова: Москва не приемлет размещение иностранных войск на Украине