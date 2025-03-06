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МИД России ответил на возможное размещение иностранных войск на Украине - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 06.03.2025 (обновлено: 15:28 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/mid-2003412027.html
МИД России ответил на возможное размещение иностранных войск на Украине
МИД России ответил на возможное размещение иностранных войск на Украине - РИА Новости, 06.03.2025
МИД России ответил на возможное размещение иностранных войск на Украине
Для России абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил европейских войск и контингентов, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:55:00+03:00
2025-03-06T15:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
франция
мария захарова
кир стармер
эммануэль макрон
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Для России абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил европейских войск и контингентов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить там план урегулирования украинского конфликта.
https://ria.ru/20250306/zakharova-2003414472.html
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россия, в мире, украина, франция, мария захарова, кир стармер, эммануэль макрон, сша, великобритания, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Франция, Мария Захарова, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, США, Великобритания, Владимир Зеленский
МИД России ответил на возможное размещение иностранных войск на Украине

Захарова: Москва не приемлет размещение иностранных войск на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Для России абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил европейских войск и контингентов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить там план урегулирования украинского конфликта.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Запад не обеспокоен спасением киевского режима, заявила Захарова
Вчера, 15:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаФранцияМария ЗахароваКир СтармерЭммануэль МакронСШАВеликобританияВладимир Зеленский
 
 
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