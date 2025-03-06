https://ria.ru/20250306/metally-2003343939.html

Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам

Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам - РИА Новости, 06.03.2025

Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам

Ажиотаж вокруг сделки по добыче редкоземельных металлов возник из-за желания новых властей США отбить ранее сделанные в Украину вложения, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T09:25:00+03:00

2025-03-06T09:25:00+03:00

2025-03-06T09:25:00+03:00

в мире

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968207479_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_09f4f3de470116205a58b0788b4dcf77.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Ажиотаж вокруг сделки по добыче редкоземельных металлов возник из-за желания новых властей США отбить ранее сделанные в Украину вложения, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Ажиотаж вокруг сделки связан с тем, что новую администрацию США не устраивает то, как Байден дарил миллиарды долларов крайне коррумпированному киевскому режиму. Они считают, что это растрата денег американских избирателей. Поэтому США хотят, как говорят бизнесмены, отбить вложения благодаря сделке по редким металлам и минералам. К ней они хотят увязать и всю возможную помощь в дальнейшем, но уже в кредит", — сказал он.По мнению главы региона, выгода от этой сделки для самой Украины сомнительна, но, учитывая зависимость страны от финансовой и военной помощи США, Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на американские условия, несмотря на его публичные заявления.На этой неделе США прекратили поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Затем Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также согласился на переговоры как можно скорее. Накануне стало известно, что Вашингтон и Киев договорились о встрече команд переговорщиков в ближайшее время.

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

https://ria.ru/20250306/saldo-2003319751.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир сальдо