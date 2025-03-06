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Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам - РИА Новости, 06.03.2025
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09:25 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/metally-2003343939.html
Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам
Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам - РИА Новости, 06.03.2025
Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам
Ажиотаж вокруг сделки по добыче редкоземельных металлов возник из-за желания новых властей США отбить ранее сделанные в Украину вложения, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T09:25:00+03:00
2025-03-06T09:25:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Ажиотаж вокруг сделки по добыче редкоземельных металлов возник из-за желания новых властей США отбить ранее сделанные в Украину вложения, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.&quot;Ажиотаж вокруг сделки связан с тем, что новую администрацию США не устраивает то, как Байден дарил миллиарды долларов крайне коррумпированному киевскому режиму. Они считают, что это растрата денег американских избирателей. Поэтому США хотят, как говорят бизнесмены, отбить вложения благодаря сделке по редким металлам и минералам. К ней они хотят увязать и всю возможную помощь в дальнейшем, но уже в кредит&quot;, — сказал он.По мнению главы региона, выгода от этой сделки для самой Украины сомнительна, но, учитывая зависимость страны от финансовой и военной помощи США, Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на американские условия, несмотря на его публичные заявления.На этой неделе США прекратили поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Затем Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также согласился на переговоры как можно скорее. Накануне стало известно, что Вашингтон и Киев договорились о встрече команд переговорщиков в ближайшее время.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир сальдо
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Сальдо
Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам

Сальдо объяснил ажиотаж вокруг сделки по металлам желанием США отбить вложения

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Ажиотаж вокруг сделки по добыче редкоземельных металлов возник из-за желания новых властей США отбить ранее сделанные в Украину вложения, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«

"Ажиотаж вокруг сделки связан с тем, что новую администрацию США не устраивает то, как Байден дарил миллиарды долларов крайне коррумпированному киевскому режиму. Они считают, что это растрата денег американских избирателей. Поэтому США хотят, как говорят бизнесмены, отбить вложения благодаря сделке по редким металлам и минералам. К ней они хотят увязать и всю возможную помощь в дальнейшем, но уже в кредит", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
Вчера, 08:00
По мнению главы региона, выгода от этой сделки для самой Украины сомнительна, но, учитывая зависимость страны от финансовой и военной помощи США, Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на американские условия, несмотря на его публичные заявления.
На этой неделе США прекратили поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Затем Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также согласился на переговоры как можно скорее. Накануне стало известно, что Вашингтон и Киев договорились о встрече команд переговорщиков в ближайшее время.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Сальдо заявил, что режим Зеленского попал в сложную обстановку
Вчера, 02:09
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Сальдо
 
 
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