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Трамп разрешил Мексике не платить пошлины до 2 апреля
Трамп разрешил Мексике не платить пошлины до 2 апреля - РИА Новости, 06.03.2025
Трамп разрешил Мексике не платить пошлины до 2 апреля
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что разрешил Мексике не платить пошлины до 2 апреля по всем товарам, попадающим под торговое соглашение USMCA. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:40:00+03:00
2025-03-06T19:40:00+03:00
2025-03-06T20:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что разрешил Мексике не платить пошлины до 2 апреля по всем товарам, попадающим под торговое соглашение USMCA."После разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум я дал согласие на то, что Мексика не будет обязана платить пошлины за что-либо, что попадает под Соглашение USMCA. Это соглашение действует до 2 апреля", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.Согласно условиям T-MEC или USMCA, как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между США, Мексикой и Канадой торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов.США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем американские.По оценкам опрошенных РИА Новости экспертов, снижение стоимости экспорта Канады и Мексики в результате американских пошлин на импорт их товаров может составить 50-80 миллиардов долларов, что означает сокращение ВВП стран на 3-5% в годовом выражении, а последствия для канадской экономики продлятся в течение двух-трех лет в то время, как для мексиканской дольше, она больше пострадает.
https://ria.ru/20250306/poshliny-2003321877.html
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, мексика, сша, канада, дональд трамп, клаудия шейнбаум, в мире
Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Мексика, США, Канада, Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум, В мире
Трамп разрешил Мексике не платить пошлины до 2 апреля
Трамп разрешил Мексике не платить пошлины по всем товарам до 2 апреля