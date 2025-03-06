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Трамп разрешил Мексике не платить пошлины до 2 апреля - РИА Новости, 06.03.2025
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19:40 06.03.2025 (обновлено: 20:07 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/meksika-2003491676.html
Трамп разрешил Мексике не платить пошлины до 2 апреля
Трамп разрешил Мексике не платить пошлины до 2 апреля - РИА Новости, 06.03.2025
Трамп разрешил Мексике не платить пошлины до 2 апреля
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что разрешил Мексике не платить пошлины до 2 апреля по всем товарам, попадающим под торговое соглашение USMCA. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:40:00+03:00
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
мексика
сша
канада
дональд трамп
клаудия шейнбаум
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что разрешил Мексике не платить пошлины до 2 апреля по всем товарам, попадающим под торговое соглашение USMCA."После разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум я дал согласие на то, что Мексика не будет обязана платить пошлины за что-либо, что попадает под Соглашение USMCA. Это соглашение действует до 2 апреля", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.Согласно условиям T-MEC или USMCA, как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между США, Мексикой и Канадой торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов.США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем американские.По оценкам опрошенных РИА Новости экспертов, снижение стоимости экспорта Канады и Мексики в результате американских пошлин на импорт их товаров может составить 50-80 миллиардов долларов, что означает сокращение ВВП стран на 3-5% в годовом выражении, а последствия для канадской экономики продлятся в течение двух-трех лет в то время, как для мексиканской дольше, она больше пострадает.
https://ria.ru/20250306/poshliny-2003321877.html
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, мексика, сша, канада, дональд трамп, клаудия шейнбаум, в мире
Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Мексика, США, Канада, Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум, В мире
Трамп разрешил Мексике не платить пошлины до 2 апреля

Трамп разрешил Мексике не платить пошлины по всем товарам до 2 апреля

© AP Photo / Win McNameeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что разрешил Мексике не платить пошлины до 2 апреля по всем товарам, попадающим под торговое соглашение USMCA.
"После разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум я дал согласие на то, что Мексика не будет обязана платить пошлины за что-либо, что попадает под Соглашение USMCA. Это соглашение действует до 2 апреля", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Эксперты оценили последствия американских пошлин для Канады и Мексики
Вчера, 03:05
Согласно условиям T-MEC или USMCA, как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между США, Мексикой и Канадой торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов.
США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем американские.
По оценкам опрошенных РИА Новости экспертов, снижение стоимости экспорта Канады и Мексики в результате американских пошлин на импорт их товаров может составить 50-80 миллиардов долларов, что означает сокращение ВВП стран на 3-5% в годовом выражении, а последствия для канадской экономики продлятся в течение двух-трех лет в то время, как для мексиканской дольше, она больше пострадает.
Флаги Канады и США - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Канаде предупредили американцев о росте цен из-за импортных пошлин
Вчера, 01:34
 
Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыМексикаСШАКанадаДональд ТрампКлаудия ШейнбаумВ мире
 
 
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