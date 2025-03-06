https://ria.ru/20250306/medvedev-2003485078.html
Медведев назвал условия для комфортной жизни мигрантов в России
Медведев назвал условия для комфортной жизни мигрантов в России - РИА Новости, 06.03.2025
Медведев назвал условия для комфортной жизни мигрантов в России
Мигрантам нужно давать возможность жить и получать доход в России, только если они работают легально и соблюдают все законы, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:13:00+03:00
2025-03-06T19:13:00+03:00
2025-03-06T19:18:00+03:00
общество
россия
дмитрий медведев
мигранты
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мигрантам нужно давать возможность жить и получать доход в России, только если они работают легально и соблюдают все законы, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Иностранным гражданам нужно давать возможность жить и получать доход в России, только если они работают легально и соблюдают все законы", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250306/medvedev-2003484219.html
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общество, россия, дмитрий медведев, мигранты
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Мигранты
Медведев назвал условия для комфортной жизни мигрантов в России
Медведев: мигранты могут жить и зарабатывать в России, если работают легально