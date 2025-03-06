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Медведев обсудил с Совбезом вопросы трудовой миграции - РИА Новости, 06.03.2025
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18:52 06.03.2025 (обновлено: 19:12 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/medvedev-2003479830.html
Медведев обсудил с Совбезом вопросы трудовой миграции
Медведев обсудил с Совбезом вопросы трудовой миграции - РИА Новости, 06.03.2025
Медведев обсудил с Совбезом вопросы трудовой миграции
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на площадке СБ РФ принял участие в обсуждении неотложных мер по усилению контроля в сфере трудовой миграции. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:52:00+03:00
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россия
дмитрий медведев
совет безопасности рф
общество
мигранты
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на площадке СБ РФ принял участие в обсуждении неотложных мер по усилению контроля в сфере трудовой миграции."На площадке Совета Безопасности обсудили неотложные меры по усилению контроля в сфере трудовой миграции. Это важная часть работы над задачами, которые поставил глава государства", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Он также напомнил, что к концу года должна быть принята обновленная Концепция государственной миграционной политики, где будут отражены все необходимые механизмы и инструменты.
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россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф, общество, мигранты
Россия, Дмитрий Медведев, Совет Безопасности РФ, Общество, Мигранты
Медведев обсудил с Совбезом вопросы трудовой миграции

Медведев обсудил с Совбезом усиление контроля в сфере трудовой миграции

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на площадке СБ РФ принял участие в обсуждении неотложных мер по усилению контроля в сфере трудовой миграции.
"На площадке Совета Безопасности обсудили неотложные меры по усилению контроля в сфере трудовой миграции. Это важная часть работы над задачами, которые поставил глава государства", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Он также напомнил, что к концу года должна быть принята обновленная Концепция государственной миграционной политики, где будут отражены все необходимые механизмы и инструменты.
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РоссияДмитрий МедведевСовет Безопасности РФОбществоМигранты
 
 
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