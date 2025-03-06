https://ria.ru/20250306/medvedev-2003479830.html
Медведев обсудил с Совбезом вопросы трудовой миграции
Медведев обсудил с Совбезом вопросы трудовой миграции - РИА Новости, 06.03.2025
Медведев обсудил с Совбезом вопросы трудовой миграции
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на площадке СБ РФ принял участие в обсуждении неотложных мер по усилению контроля в сфере трудовой миграции. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:52:00+03:00
2025-03-06T18:52:00+03:00
2025-03-06T19:12:00+03:00
россия
дмитрий медведев
совет безопасности рф
общество
мигранты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153329/44/1533294437_0:50:2929:1698_1920x0_80_0_0_626b622737311b5112696bd993375b5c.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на площадке СБ РФ принял участие в обсуждении неотложных мер по усилению контроля в сфере трудовой миграции."На площадке Совета Безопасности обсудили неотложные меры по усилению контроля в сфере трудовой миграции. Это важная часть работы над задачами, которые поставил глава государства", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Он также напомнил, что к концу года должна быть принята обновленная Концепция государственной миграционной политики, где будут отражены все необходимые механизмы и инструменты.
https://ria.ru/20250306/migranty-2003317361.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153329/44/1533294437_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db7b68f073ae2c98108bb1bdc13ff6a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф, общество, мигранты
Россия, Дмитрий Медведев, Совет Безопасности РФ, Общество, Мигранты
Медведев обсудил с Совбезом вопросы трудовой миграции
Медведев обсудил с Совбезом усиление контроля в сфере трудовой миграции