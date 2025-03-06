https://ria.ru/20250306/medvedev-2003479830.html

Медведев обсудил с Совбезом вопросы трудовой миграции

Медведев обсудил с Совбезом вопросы трудовой миграции - РИА Новости, 06.03.2025

Медведев обсудил с Совбезом вопросы трудовой миграции

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на площадке СБ РФ принял участие в обсуждении неотложных мер по усилению контроля в сфере трудовой миграции. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:52:00+03:00

2025-03-06T18:52:00+03:00

2025-03-06T19:12:00+03:00

россия

дмитрий медведев

совет безопасности рф

общество

мигранты

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на площадке СБ РФ принял участие в обсуждении неотложных мер по усилению контроля в сфере трудовой миграции."На площадке Совета Безопасности обсудили неотложные меры по усилению контроля в сфере трудовой миграции. Это важная часть работы над задачами, которые поставил глава государства", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Он также напомнил, что к концу года должна быть принята обновленная Концепция государственной миграционной политики, где будут отражены все необходимые механизмы и инструменты.

https://ria.ru/20250306/migranty-2003317361.html

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россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф, общество, мигранты