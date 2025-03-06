https://ria.ru/20250306/makron-2003455315.html
Выступление Макрона сбросило маски, заявили в МИД России
Выступление Макрона сбросило маски, заявили в МИД России - РИА Новости, 06.03.2025
Выступление Макрона сбросило маски, заявили в МИД России
Выступление президента Франции Эммануэля Макрона сбросило маски, показывая, кто в действительности возглавляет "партию войны" и выступает против прекращения... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:32:00+03:00
2025-03-06T17:32:00+03:00
2025-03-06T18:15:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Выступление президента Франции Эммануэля Макрона сбросило маски, показывая, кто в действительности возглавляет "партию войны" и выступает против прекращения огня, говорится в заявлении МИД России."Выступление Эманнуэля Макрона окончательно сбрасывает маски, показывая, кто сегодня возглавляет "партию войны", кто на самом деле выступает против прекращения огня, делая ставку на продолжение украинского конфликта, на его дальнейшую эскалацию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
https://ria.ru/20250306/avstrija-2003396239.html
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россия, в мире, франция, эммануэль макрон, европа, евросоюз
Россия, В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Европа, Евросоюз
Выступление Макрона сбросило маски, заявили в МИД России
МИД России: выступление Макрона показало, кто возглавляет партию войны